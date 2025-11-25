Zum Hauptinhalt springen

Schwarzer Freitag auf dem Automarkt16 000 Euro Rabatt

Lesezeit: 2 Min.

Mittelklasse-Kombi mit einem reichweitenstarken Plug-in-Hybrid: Der BYD Seal Touring DM-i.
Mittelklasse-Kombi mit einem reichweitenstarken Plug-in-Hybrid: Der BYD Seal Touring DM-i. (Foto: BYD)

Hochwertige Neuwagen bis zu einem Drittel billiger – was hinter den Black-Friday-Angeboten des größten chinesischen Autoherstellers BYD steckt.

Von Joachim Becker

Hunde und Jagdhörner gibt es beim Black Friday zwar nicht. Doch die Hatz auf Weihnachtsgeschenke funktioniert im Prinzip wie eine sogenannte Gesellschaftsjagd: Dabei führen Treiber oder Drücker einer größeren Zahl von Jägern auch über weite Entfernungen das Wild zu. So ähnlich wird mit der Masse von Billigangeboten beim Black Friday verfahren. Mit reichlich Weihnachtsgeld auf dem Konto ballern die Verbraucher dann auf alles, was ein orange-rotes Rabattschild trägt.

Zur SZ-Startseite

E-Mobilität
:Vom Manta zum China-Opel

Der Autobauer stand einmal für bezahlbare Traumwagen. Dann kam der Absturz. Jetzt soll ein Start-up aus China die Wende bringen. Kunden könnten von guten, günstigen E-Autos profitieren.

SZ PlusVon Joachim Becker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite