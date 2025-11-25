Hunde und Jagdhörner gibt es beim Black Friday zwar nicht. Doch die Hatz auf Weihnachtsgeschenke funktioniert im Prinzip wie eine sogenannte Gesellschaftsjagd: Dabei führen Treiber oder Drücker einer größeren Zahl von Jägern auch über weite Entfernungen das Wild zu. So ähnlich wird mit der Masse von Billigangeboten beim Black Friday verfahren. Mit reichlich Weihnachtsgeld auf dem Konto ballern die Verbraucher dann auf alles, was ein orange-rotes Rabattschild trägt.