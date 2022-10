Von Joachim Becker

Wer sagt denn, dass Kleinwagen wie Konfirmationsanzüge aussehen müssen? Schrumpflimousinen in Mausgrau-metallic, seriös, steif und möchtegern-erwachsen. Der VW Polo ist auch so einer, der das Design seines großen Bruders Golf auftragen muss. Die Familienähnlichkeit liegt nicht zuletzt daran, dass Neuwagenkäufer bei fast allen Marken im Durchschnitt älter als 50 Jahre sind. Was die sogenannten "best ager" für modern halten, löst bei vielen anderen Lifestyle-Alarm aus. "Unsere Kunden sind deutlich jünger. Sie suchen das Fahrzeug, das ihre Eltern nicht gefahren sind. Sie wollen etwas Neues, das in die Zeit passt und in der Designsprache auch an der ein oder anderen Stelle polarisieren kann", sagt Werner Tietz, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Cupra.