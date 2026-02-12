E-Autos werden immer besser und ihre Energiespeicher immer billiger. Die Batterie ist das teuerste Bauteil im Elektroauto, doch neue Materialmixturen lassen die Kosten kontinuierlich sinken. In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Preise der Zellen halbiert, während deren Leistungsdichte gestiegen ist. Moderne Stromer kommen zwischen zwei Ladestopps so weit wie vergleichbare Benziner, viel teurer sind sie auch nicht mehr. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass sich dieser positive Preis-Leistungs-Trend fortsetzen wird. In immer mehr Größenklassen gibt es also E-Autos zum Preis eines Verbrenners.