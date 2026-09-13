Von wegen Einkaufswägelchen: VW ID.Polo, Cupra Raval und Škoda Epiq wollen nicht nur praktisch, sondern auch stylish sein. Wie fährt sich die neue Vier-Meter-Klasse?

Alles im grünen Bereich: Die Trendfarbe schmückt Rennradfahrer genauso wie modische Elektroautos. Doch aufgepasst, die Nuancen sind entscheidend. Aktuell ist ein samtiger Salbei-Ton angesagt. Mit etwas metallischem Glanz soll er edel statt öko wirken: Das „Zurück zur Natur“ findet eher auf dem Asphalt als auf dem Acker statt. Nicht floral, natürlich und grundentspannt, sondern adrenalingeladen und leistungsorientiert. Passend als Shirt-Farbe zu ultraleichten Carbon-Bikes oder als Tarnanstrich „Manganese Green Matt“ für einen City-Racer wie den Cupra Raval.