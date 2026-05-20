Im aktuellen Weltglücksbericht liegen die nordischen Länder mal wieder vorn: Finnland, Island, Dänemark und Schweden auf den vorderen Plätzen, Deutschland folgt an siebzehnter Stelle. Ob das auch an den Autos liegt? Schwedische Marken wie Volvo und Ikea verkaufen ja auch ein Lebensgefühl der guten Laune: naturnahe Wohlfühlräume mit hellen (Woll-)Stoffen und viel Holzdekor. Volvos Wohnzimmermobile wirken so hyggelig, dass sich die Nerven schon beim ersten Hinsehen und Hinsetzen beruhigen. Stress lass nach.