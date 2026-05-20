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AutotestDer Volvo mit dem eingebauten Hüftschwung

Lesezeit: 5 Min.

Auf Serpentinen-Strecken fühlt sich der Fahrer des Volvo EX60 erstaunlich wohl. Von den anderen Passagieren kann man das nicht unbedingt behaupten.
Auf Serpentinen-Strecken fühlt sich der Fahrer des Volvo EX60 erstaunlich wohl. Von den anderen Passagieren kann man das nicht unbedingt behaupten. Volvo

Der neue Volvo EX60 sieht nicht besonders sportlich aus. Doch im Test gibt es einige Überraschungen.

Von Joachim Becker

Im aktuellen Weltglücksbericht liegen die nordischen Länder mal wieder vorn: Finnland, Island, Dänemark und Schweden auf den vorderen Plätzen, Deutschland folgt an siebzehnter Stelle. Ob das auch an den Autos liegt? Schwedische Marken wie Volvo und Ikea verkaufen ja auch ein Lebensgefühl der guten Laune: naturnahe Wohlfühlräume mit hellen (Woll-)Stoffen und viel Holzdekor. Volvos Wohnzimmermobile wirken so hyggelig, dass sich die Nerven schon beim ersten Hinsehen und Hinsetzen beruhigen. Stress lass nach.

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SZ PlusVon Joachim Becker

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