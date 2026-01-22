Der ältere Herr mit den Lachfalten und der blauen Strickjacke sah sehr zufrieden aus. Als Håkan Samuelsson im Frühjahr 2022 in den Ruhestand ging, hinterließ der Volvo-Chef ein geordnetes Haus: Das Designkonzept Recharge sollte als vollelektrische Neuauflage des erfolgreichen XC60 für Wachstum sorgen. Der Zwitter aus SUV und Kombi sei ein E-Auto für die Langstrecke und außerdem auf das autonome Fahren vorbereitet. Doch ganz so gemütlich, wie Samuelsson glauben machte, war der Weg in die Zukunft nicht.