Tesla Model Y

Von Peter Ilg

Die Modellvielfalt von Tesla ist gering, aber es reicht ja, wenn man einen oder zwei Knaller im Programm hat. Der kalifornische Autobauer bietet in Europa derzeit nur wenige Fahrzeugtypen an, doch die Absatzsteigerungen sind gewaltig: Das Model 3 war im September das meistverkaufte Auto in Europa. Nicht nur in München, Stuttgart und Wolfsburg dürfte das für Schnappatmung gesorgt haben - zumal mit dem Model Y im August der nächste potenzielle Bestseller an den Start gegangen ist. Mehr Effizienz ist kaum möglich, denn das Crossover-Modell entspricht nicht nur dem Zeitgeist, sondern baut auch noch auf der bewährten Technik und dem Designstil des Model 3 auf.