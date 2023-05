Von Felix Reek

Citroën C5 X: eine Sänfte auf der Straße

Citroën hat sich seinen Platz in der Automobilgeschichte durch ungewöhnliche Einfälle gesichert. Ein Lenkrad mit nur einer Speiche? Warum nicht! Hydropneumatische Federung? Keine Ahnung, was das ist, aber es klingt gut! Ein Cabrio, bei dem die Dachstreben abgenommen werden müssen und so sperrig sind, dass sie nicht ins Auto passen? Total unpraktisch, bauen wir trotzdem! Das hat Citroën Fans eingebracht, vielen potenziellen Kunden blieb die Marke aber zu, drücken wir es freundlich aus: progressiv.