Zum Hauptinhalt springen

Autotest BMW iX3 xDrive 50Tschüss, Tesla

Lesezeit: 6 Min.

Der komplett neue BMW iX3 übertrifft seinen Vorgänger nicht nur in Hinblick auf die Reichweite und das Schnellladen mit bis zu 400 kW deutlich.
Der komplett neue BMW iX3 übertrifft seinen Vorgänger nicht nur in Hinblick auf die Reichweite und das Schnellladen mit bis zu 400 kW deutlich. (Foto: Fabian Kirchbauer; BMW)

BMW will mit der Neuen Klasse eine ganze Fahrzeuggeneration überspringen und die modernsten E-Autos bauen. Eine erste Testfahrt im neuen BMW iX3 xDrive 50 zeigt, wie groß der Fortschritt tatsächlich ist.

Von Joachim Becker

Die „Straße der Weißen Dörfer“ ist keine Gerade, sondern ein schmales, gewundenes Band. Wie Schwalbennester kleben die ehemals maurischen Siedlungen an den steilen Berghängen. Mehr als Stadttempo ist in diesem engen Kurvengeschlängel nicht erlaubt. Doch der Fahrer eines alten Kastenwagens hat es offensichtlich eilig. Unerbittlich prügelt er seinen kleinen Renault den Berg hinauf. Immer haarscharf am Tempolimit und am Abgrund entlang.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite