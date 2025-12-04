Die „Straße der Weißen Dörfer“ ist keine Gerade, sondern ein schmales, gewundenes Band. Wie Schwalbennester kleben die ehemals maurischen Siedlungen an den steilen Berghängen. Mehr als Stadttempo ist in diesem engen Kurvengeschlängel nicht erlaubt. Doch der Fahrer eines alten Kastenwagens hat es offensichtlich eilig. Unerbittlich prügelt er seinen kleinen Renault den Berg hinauf. Immer haarscharf am Tempolimit und am Abgrund entlang.