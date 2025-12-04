Die „Straße der Weißen Dörfer“ ist keine Gerade, sondern ein schmales, gewundenes Band. Wie Schwalbennester kleben die ehemals maurischen Siedlungen an den steilen Berghängen. Mehr als Stadttempo ist in diesem engen Kurvengeschlängel nicht erlaubt. Doch der Fahrer eines alten Kastenwagens hat es offensichtlich eilig. Unerbittlich prügelt er seinen kleinen Renault den Berg hinauf. Immer haarscharf am Tempolimit und am Abgrund entlang.
Autotest BMW iX3 xDrive 50Tschüss, Tesla
Lesezeit: 6 Min.
BMW will mit der Neuen Klasse eine ganze Fahrzeuggeneration überspringen und die modernsten E-Autos bauen. Eine erste Testfahrt im neuen BMW iX3 xDrive 50 zeigt, wie groß der Fortschritt tatsächlich ist.
Von Joachim Becker
