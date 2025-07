Weiter stromern, schneller laden und schöner glänzen als jedes andere viertürige Coupé: Der lang erwartete, neue Mercedes CLA ist teils besser als der BMW i4 und das überarbeitete Tesla Model 3, hat aber auch seine Macken.

Von Joachim Becker

Jeans und Sneakers oder doch lieber das feine Kostüm? Egal, mit einem CLA ist man immer gut angezogen. Auch bei der jüngsten Generation fällt der Fortschritt nicht unangenehm auf. Es ist wohl ein Erfolg, dass sich bei der ersten Testfahrt in Kopenhagen niemand nach dem neuen Mercedes umdreht. Das viertürige Coupé wirkt schlank und gefällig – die allermeisten Kundinnen und Kunden dürften an dieser Stelle erleichtert aufatmen. Was gar nicht zum Kleiderschrank gepasst hätte, wäre so ein pummeliges Raumschiff-Design wie beim EQS oder EQE. Elektrisch fahren schön und gut – aber deshalb muss ein Auto ja nicht so monolithisch aussehen wie ein Sackkleid ohne Taille.