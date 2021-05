Mercedes C-Klasse im Test:Das Maß der Dinge

Von Georg Kacher

Alle elektrisch? Nicht in den Kernbaureihen der deutschen Hersteller. Während Tesla mit seinem erschwinglichen Model 3 am meisten Umsatz macht, hat BMW keinen rein batteriebetriebenen 3er im Angebot. Dafür startet Ende des Jahres der emissionsfreie i4 - zu deutlich höheren Preisen. Audi setzt bei der neuen A4-Generation von 2023 an ebenfalls auf einen Mix aus Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Varianten. Ein A4-Vollstromer ist ebenso wenig geplant wie eine Mercedes C-Klasse ohne Kraftstofftank. Das könnte sich rächen, muss es aber nicht.

Klassische Limousinen und Kombis der Mittelklasse gehören zu den Verlierern am Markt. Die Kunden gieren nach SUVs und Crossover-Modellen aller Couleur. Die Vorteile sind augenscheinlich: höher sitzen und vor allem mehr Freiraum in der zweiten Reihe. Deshalb bringt Audi zuerst den Q4 E-tron mit Hochdach. Hätte es da nicht nahegelegen, ein zweites E-tron-Modell im A4-Format auf die Räder zu stellen? Schließlich erlaubt der Modulare Elektrobaukasten des Konzerns auch Elektrofahrzeuge im Limousinen-Format.

Für den vollelektrischen Antrieb ist eine neue Plattform nötig

BMW könnte den für China entwickelten Elektro-3er auch in Europa anbieten. Mercedes hätte die Möglichkeit, mit seiner elektrischen EVA2-Architektur neben E- und S-Klasse-Kunden auch das C-Klasse-Segment zu bedienen - und hat sie nicht genutzt. Dabei sind die CO2-Zwänge in Sindelfingen, München und Ingolstadt dieselben. Nicht ohne Grund hat sich die neue C-Klasse vom Sechs- und Achtzylinder verabschiedet. Allein der Vierzylinder soll es in Zukunft richten, aber nicht etwa in Verbindung mit Platz sparendem Quereinbau und Frontantrieb. Dieses Layout bleibt der Modularen Elektro Architektur (MEA) vorbehalten, die 2024 in der nächsten A-Klasse debütiert. Ein Jahr später soll es auf dieser Plattform auch eine rein elektrische EQ-Limousine nach C-Klasse-Strickmuster geben.

Bis es soweit ist, sonnt sich die kleinste Heckantriebs-Baureihe im matten Glanz der Teilelektrifizierung. Der Mild-Hybrid mit 48 Volt-Bordnetz wird im künftigen Portfolio zum Standard. Damit kann der Kunde segeln, rekuperieren und boosten, aber eben nicht rein elektrisch fahren. Das gelingt erst in Verbindung mit dem 25,4 kWh starken Akku, der in den Plug-in-Varianten verbaut ist. Anders als der Wettbewerb kombinieren die Stuttgarter den E-Motor weiterhin mit einem Diesel.

Der A4 ist ein Audi von altem Schrot und Korn: solide, durchdacht und unauffällig, aber kein Vorsprung-durch-Technik-Auto. Dem 3er sieht man an, dass BMW sparen muss, aber man spürt es nicht, denn fahrdynamisch ist der innen wie außen eher blasse Wagen nach wie vor das Maß der Dinge. Die C-Klasse ist eine geschrumpfte S-Klasse, in die man für großes Geld fast alles hineinpacken kann, was landläufig unter den Begriff Premium fällt: 100 Kilometer E-Reichweite, Hinterachslenkung, Weltklasse-Sitze und vor allem ein Top-Infotainment mit großem Touch-Bildschirm über der Mittelkonsole wie bei Tesla. An die Kalifornier erinnert auch das Bedienkonzept, das zwischen genial-intuitiv bis overkill-komplex die gesamte Bandbreite abdeckt.

Detailansicht öffnen Klassischer Luxus im Innenraum - verbunden mit einem großen Touch-Display zwischen den Vordersitzen. (Foto: Mercedes)

Bei der Gestaltung des Cockpits und der Materialqualität hat sogar der Audi A4 in der neuen C-Klasse seinen Meister gefunden. Der BMW fällt abgesehen von der tadellosen Ergonomie deutlich ab. Wenn Mercedes die nur in China verfügbare Langversion auch hierzulande anbieten würde, wäre die E-Klasse-Limousine vermutlich so gut wie tot, denn der kleinere Benz rangiert in Form und Inhalt ab sofort dichter an der S-Klasse als der mittelgroße.

Und die Motoren? Bei Audi leidet der V6 TDI nach wie vor unter chronischen Schluckbeschwerden. Überzeugender sind die Vierzylinder-Diesel oder -Benziner. Der Traum-3er aus München bleibt (diesseits des M3) immer noch einer der beiden Reihensechser (Otto oder Diesel) mit serienmäßigem Allradantrieb. Der relativ reichweitenschwache Plug-in-Hybrid fällt dagegen ab. Die interessanteste C-Klasse ohne AMG-Signet am Kofferraumdeckel ist der C 300de, der mit seiner Kombination von einer E-Maschine mit 129 PS mit dem 200 PS starken 2,0-Liter-Diesel ebenso hurtig wie genügsam unterwegs ist. Der Akku ist am Schnelllader mit 55 kW in nur 30 Minuten voll, rekuperiert mit bis zu 100 kW und erhöht durch seine flache Bauweise das Gepäckraumvolumen des Kombi um 45 Liter.

Im Antriebs-Mix wird gespart: Mehr als vier Zylinder gibt es nur noch bei AMG

Am obersten Ende der Leistungsskala locken der M3 Competition, der Audi als S4 TDI-Limousine oder als RS4 Avant und die C-Klasse als C 63e AMG 4Matic+ E Performance. Während Audi Sport und BMW M konventionelle Verbrenner ohne E-Ambitionen verbauen, favorisiert AMG einen leistungsorientierten Hybridantrieb mit kleiner 6,1 kWh Batterie und entsprechend geringer elektrischer Reichweite von ungefähr 25 Kilometern. Mit einer Spitzenleistung von 204 PS ist dafür der E-Motor deutlich kräftiger ausgelegt, was in Verbindung mit dem über 450 PS starken Benziner auf eine Dauerleistung von 545 PS schließen lässt. Kurzzeitig sind per Boost-Effekt im C 63e sogar rund 665 PS verfügbar.

Die bei AMG vierstufige Rekuperation (gestaffelt vom Segeln bis zum stark verzögernden One-Pedal-Feel) und die sogenannte Lastpunktverschiebung - zum Beispiel beim harten Anbremsen von Kurven - sollen den Akku möglichst lange bei Laune halten. Im Fahrprogramm Electric bleibt der Verbrenner bis 130 km/h außen vor, wobei der E-Motor bei Schlupf an der Hinterachse über den mechanischen Allradantrieb blitzschnell die Vorderräder zuschaltet.

A4, 3er oder neue C-Klasse? Dem Audi fehlt - abgesehen vielleicht vom 40 g-tron mit Erdgasantrieb - der versprochene Vorsprung durch Technik. Selbst die Alleinstellung des Allroad ist mit der Einführung der C-Klasse All-Terrain passé. Der ebenfalls straff gefederte und nicht sonderlich geräumige 3er behält die Fahrspaß-Krone, doch der Rivale aus Stuttgart hat aufgeholt und ist überdies komfortabler. Teuer sind sie alle drei, wobei der sechsstellige Endpreis eines mit S-Klasse-Extras vollgepackten C-Klasse-Spitzenmodells ohne Lotto-Sofortgewinn kaum zu stemmen ist.

Der Plug-in-Hybrid mag nur eine Übergangslösung sein, aber wer nicht zum BMW i4 wechseln oder ein Tesla Model 3 kaufen mag, der pendelt mit dem C300e als Benziner und als Diesel weitgehend emissionsfrei und ist gleichzeitig auf der Langstrecke fein raus. Leider wiegt die neue C-Klasse bis zu 170 Kilo mehr als der Vorgänger. Das liegt nicht nur an der 48-Volt-Technik und am steiferen Rohbau, sondern auch an der Materialsubstitution von Alu durch Stahl bei den Türen, dem längeren Radstand, größeren Rädern und den - paradoxerweise gewichtsbedingt - verstärkten Bremsen.