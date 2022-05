Von Georg Kacher

Wer in diesen Tagen ein neues Auto braucht, ist nicht zu beneiden. Die Preise steigen und die Lieferzeiten werden immer länger. Wer sich auf ein bestimmtes Modell mit speziellen Extras versteift, vergrößert die Probleme noch. Viele Hersteller warnen schon bei der Bestellung vor möglichen Verzögerungen - beim Audi Q4 e-tron (hier im Test) können es bis zu 18 Monate sein. Auf einen Hyundai Ioniq 5 (hier im Test), der zum "German Car of the year 2022" und "World Car of the year 2022" gewählt wurde, muss man mindestens acht Monate warten.