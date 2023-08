Von Georg Kacher

Nicht nur Elon Musk ist eine schillernde Gestalt. Auch Henrik Fisker ist so ein Serien-Gründer mit bewegtem Leben. Der 60-Jährige war Designer bei BMW (Z8) und Aston Martin (DB9), bevor er sich als Unternehmer selbstständig machte. Die Firma Fisker Coachbuild und eine Hybrid-Limousine mit dem schicksalsträchtigen Namen Karma gingen geschäftlich unter. Fisker rappelte sich wieder auf, heiratete reich und startete mit "Fisker Inc" 2016 eine zweite Karriere als Automobilhersteller. Erstes Produkt ist das 4,77 Meter lange Crossover-Modell Ocean, dessen Einstiegsversion für 41 560 Euro (ohne Herstelleranteil am Umweltbonus) im nächsten Jahr nach Deutschland kommen soll.