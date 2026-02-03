Die Japaner starten mit großer Verspätung in die E-Mobilität. Während vollelektrische Fahrzeuge in Europa inzwischen mehr als 20 Prozent der Neuzulassungen erreicht haben (Tendenz steigend), kommen sie in Japan auf gerade einmal 1,6 Prozent. Kein Wunder, dass Suzuki erst jetzt sein erstes E-Auto zu den Händlern bringt.