Die Japaner starten mit großer Verspätung in die E-Mobilität. Während vollelektrische Fahrzeuge in Europa inzwischen mehr als 20 Prozent der Neuzulassungen erreicht haben (Tendenz steigend), kommen sie in Japan auf gerade einmal 1,6 Prozent. Kein Wunder, dass Suzuki erst jetzt sein erstes E-Auto zu den Händlern bringt.
Autotest Suzuki e-VitaraSchon zum Start veraltet
Lesezeit: 4 Min.
Das erste Elektroauto von Suzuki ist von Anfang an im Rückstand: Der Preis und die Ausstattung stimmen zwar, doch bei Verbrauch und Ladeleistung wirkt das kantige SUV wie aus der Zeit gefallen.
Von Peter Fahrenholz
