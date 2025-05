Von Joachim Becker und Stefan Schmid

Die High Society ist auch nicht mehr das, was sie mal war. In den Fünfzigerjahren galt es als unfein, überhaupt nach der Motorleistung eines Rolls-Royce zu fragen. „Sufficient“, war die höfliche, aber reservierte Antwort. Also genug, um sich absehbar vom automobilen Mainstream abzusetzen. Die neuen Hersteller aus China haben nicht so viel Zeit für Understatement. Statt ihre Luxusmarken nach und nach mit dem Sternenstaub der Superreichen, Schönen und Berühmten zu überzuckern, ist Vollgas angesagt. Knapp 1000 PS drücken das Kreuz tief ins Nappaleder, wenn der Denza Z9 seine Muskeln spielen lässt: dreistellig in dreieinhalb Sekunden aus dem Stand. Das Spurtvermögen ist frappierend, zumindest für eine automobile Trutzburg mit knapp drei Tonnen Leergewicht.