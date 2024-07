In Wolfsburg entwickelt, in Barcelona gestylt und in China gebaut: Cupra im vergangenen Jahr die am schnellsten wachsende Marke Europa. Der neue Tavascan ist eine interessante Alternative zu Audi Q4 Sportback und VW ID.5. Doch der neue SUV Tavascan hat ein Problem.

Von Georg Kacher

Die Casa Seat im Zentrum von Barcelona ist kein klassischer Firmensitz oder Showroom. Stattdessen kann man in dem offenen Haus flanieren, in einer Tapas-Bar essen gehen und ja: Man kann auch in neuen Autos probe sitzen. Die Atmosphäre in dem vierstöckigen Glasbau an der Prachtstraße Avenida Diagonal wirkt hip, die Stimmung schwankt zwischen lässig und kumpelhaft-laut, und die Ausstellungsfläche lässt sich ruckzuck zur Konzertbühne umfunktionieren. Hier soll – gerne bis tief in die Nacht hinein – die Zukunft der Mobilität entstehen?