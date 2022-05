Der Umstieg vom alten BMW 3er Benziner in den elektrischen BMW i4 ist ein Zeitsprung. Wenn sich die vielen elektronischen Helferlein nicht ständig einmischen würden.

Von Monika Maier-Albang

An der Auffahrt auf die A 7 bei Bad Windsheim zieht der Porsche von hinten vorbei und sofort auf die linke Spur, röhrt auf - und kommt doch nicht voran. Ein Van bremst ihn aus. Man selbst beschleunigt genauso schnell, nur auf der rechten Spur, so gut wie geräuschlos - und unglaublich entspannt. Das ist der Moment, an dem man sich sicher ist, im richtigen Auto zu sitzen.