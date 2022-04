Von Joachim Becker

Sind die Augen ein Fenster zur Seele? In den schmalen Augenschlitzen des neuen BMW 7er meint man so ein Glitzern zu sehen. Bling, bling. Tief in der Maschine soll sich tatsächlich so etwas wie ein höheres Bewusstsein oder zumindest eine künstliche Intelligenz verbergen. Doch der "beseelte" Blick stammt nicht von innen, er entsteht durch Leuchtdioden und Swarovski-Kristalle. Das sieht nach Diamant-Klunkern aus und freut die Könige von Castrop-Rauxel. Designer reden von Präsenz, Normalsterbliche eher von Protzerei und Provokation. Auch der runderneuerte SUV BMW X7 trägt jetzt diese grimmige Front im XXL-Format. Nachts möchte man solchen Straßenkreuzern nicht unbedingt auf dem Fußgängerüberweg begegnen - künstliche Intelligenz hin oder her.