Das Rose Sneak 3 EQ ist ein sogenanntes Urban-Bike, also ein Pendlerrad mit schlankem Design, integriertem Licht und dezentem Gepäckträger. Von diesen modernen Stadträdern sind sehr viele unterwegs – Slogan: „Reclaim the streets“, was man mit „holt euch die Straßen zurück“ übersetzen könnte. So weit, so unspektakulär – bis auf den relativ hohen Preis von 2399 Euro. Außerdem baumelt da noch ein kleiner Zettel am Lenker, der einen ersten Hinweis darauf gibt, dass doch nicht alles ganz gewöhnlich ist.