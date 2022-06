Von Georg Kacher

Früher war alles ganz anders. Modell aussuchen, um den Rabatt feilschen, bestellen oder gleich mitnehmen. Aber früher war vor Covid, vor der Chipkrise, vor dem Ukrainekrieg. Heute haben Autokäufer deutlich schlechtere Karten. Immer öfter müssen sie den vollen Listenpreis bezahlen, auf Neuwagen bis zu 24 Monate warten und bei der Wunschausstattung aufgrund des Halbleitermangels Abstriche hinnehmen. Aber es gibt sie noch, die Geheimtipps, die unkompliziert zu haben sind. Hier eine Auswahl:

VW Taigo

Detailansicht öffnen Der VW Taigo läuft bei vielen Käufern unter dem Radar. (Foto: ULI_SONNTAG; VW/ULI_SONNTAG)

Die Coupé-Variante des VW T-Cross heißt Taigo und ist sogar 910 Euro billiger als das betulichere Steilheck. Für unter 20 000 Euro bekommt man ein mit 95 PS ausreichend motorisiertes, sehr gut verarbeitetes und ordentlich ausgestattetes Auto mit geringen Unterhaltskosten. Das digitale Cockpit, LED-Scheinwerfer, Klimaanlage und alle wesentlichen Assistenzsysteme sind Serie. Der erfreulich geräumige Fünfsitzer ist kommod abgestimmt, fahraktiv und aufgrund der sehr bequemen Sitze absolut langstreckentauglich. Mit 440 Liter bietet er doppelt so viel Stauraum wie der nahezu bau- und preisgleiche Polo. Ein echter Volks-Wagen also, der sich mit Extras wie Matrixlicht, Glasschiebedach und Automatik für relativ kleines Geld zum Luxus-Flitzer aufrüsten lässt.

Kia EV6

Detailansicht öffnen Den Kia EV6 gibt es sowohl als Sport- als auch als vernünftigere Variante. (Foto: www.weigl.biz; Kia/www.weigl.biz)

Im Werbevideo fährt der Kia EV6 GT der gesamten Sportwagen-Elite davon. Auf der Straße haben wir den Überflieger noch nicht erleben dürfen, der Verkauf beginnt erst im Herbst. Aber wer zum halben Preis eines 911 Turbo in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und bis zu 260 km/h schnell fahren möchte, muss zugreifen, solange der Vorrat reicht, zumal der 77,4 kWh starke Akku im WLTP-Zyklus eine akzeptable Reichweite von 424 Kilometern ermöglichen soll. Massenkompatibler dürften die vernünftiger motorisierten Versionen mit 169 PS, 229 PS und 325 PS sein. Die kosten dafür aber auch nur die Hälfte und schaffen eine Reichweite von bis zu 528 Kilometern.

Alpine A110

Detailansicht öffnen Der Alpine ist einer der letzten "echten" Sportwagen. (Foto: Alpine / Renault)

Markttechnisch sind Zweitürer, Coupés und Cabriolets seit geraumer Zeit mega-out. Emotional betrachtet, steuert keine andere Fahrzeugkategorie den Adrenalinfluss und das Leuchten in den Augen der Nutzer so akkurat und nachhaltig wie Sportwagen. Wer für die Alpine (hier den Test lesen) knapp 60 000 Euro lockermacht, weiß schon im Vorfeld ganz genau, welche Erlebniswelt ab sofort bedient wird. Dafür sorgen neben dem Mittelmotor-Layout und der 252 PS starken 1,8 Liter Hochdrehzahl-Kreissäge vor allem die Alu-Karosse sowie das im Grenzbereich durchaus herausfordernde Chassis. Das ungewöhnlich geräumige Cockpit mit Schalensitzen, Schaltwippen und klassischen Rundinstrumenten ist der perfekte Arbeitsplatz für notorische Spätbremser und Quertreiber. Mehr Inkognito-Spaß mit Überraschungseffekt ab Werk geht kaum.

Mercedes EQB 300 4Matic

Detailansicht öffnen Wer im Online-Store von Mercedes sucht, findet viele Modelle wie den Mercedes EQB auf Vorrat. (Foto: Mercedes - Benz - Global Communi; Mercedes/Daimler AG)

Von wegen ein Jahr oder noch länger warten. Interessenten, die sich nach einem neuen EQB oder EQS umschauen, finden im Mercedes Online-Store nach nur zwei Mausklicks mehr als 100 sofort verfügbare Bestandsfahrzeuge ab 57 000 Euro vor Förderung. Auch der ein oder andere EQA sucht nach einem Zuhause. Da auf der offiziellen Seite nur Vertragspartner inserieren, sind Inzahlungnahme, Finanzierung oder Leasing vermutlich kein Problem. Für vom Kunden konfigurierte Wunschautos gibt es nur in Ausnahmefällen feste Lieferzusagen. Der EQB 300 punktet mit serienmäßigem Allradantrieb, großzügigem Innen- und Kofferraum und einer praxistauglichen Reichweite von 423 Kilometern.

VW T-Roc Cabrio

Detailansicht öffnen Bezahlbare Cabrios sterben aus. Das VW T-Roc ist zudem auch noch das einzige SUC mit Faltdach. (Foto: ULI_SONNTAG; VW/ULI_SONNTAG)

Das Range Rover Evoque Cabrio wurde schon nach dem ersten Modellzyklus wegen Erfolglosigkeit ersatzlos gestrichen. Audi hat sich ebenso wenig einen offenen Q3 oder Q5 getraut wie BMW einen X3 oder Mercedes einen Stoffdach-GLC. Ausgerechnet VW versucht sich seit zwei Jahren mit dem T-Roc Cabrio in einem Segment, das bislang als geschlossene Gesellschaft für Premium-Anbieter galt. Doch der bereits facegeliftete T-Roc macht seine Sache erstaunlich gut: erstklassiges Verdeck, das sich in neun Sekunden öffnet oder schließt, extrem steife Karosserie, gelungenes Design, faire Preise ab 31 850 Euro. Zu den Nachteilen gehören der enge Fond, der kleine Kofferraum und die schlechte Sicht nach schräg hinten.

Lynk 01 PHEV

Detailansicht öffnen Den Lynk 01 PHEV muss man nicht kaufen - es gibt ihn auch im Abo. (Foto: Lynk)

500 Euro im Monat, und er gehört einem, der voll ausgestattete Lynk 01, in Blau oder Schwarz. Die monatliche Leasingrate beinhaltet knapp 1000 Frei-Kilometer, Steuer, Versicherung, Wartung und Winterreifen. Der Vertrag kann nach Belieben gekündigt werden. Noch besser: Ehe der Wagen nur rumsteht, darf man ihn innerhalb der Community sogar weitervermieten. Der Preis dafür ist Verhandlungssache, reduziert aber in jedem Fall die Fixkosten. Das Sharing-Geschäftsmodell hat vorerst Großstädte wie Berlin, Hamburg und Frankfurt im Fokus. Neu kostet der 261 PS starke Plug-in-Hybrid etwa 42 000 Euro. Dagegen spricht das hohe Restwertrisiko und das fehlende Händlernetz. Wie er sich fährt, der Lynk 01? Wie der fast baugleiche, aber 6900 Euro teurere Volvo XC40.

Tesla Model 3 Maximum Range

Detailansicht öffnen Der Tesla Model 3 ist der Konkurrenz immer noch voraus. (Foto: AP/AP)

Der Tesla Model 3 (ab 50 000 Euro) ist inzwischen mehr als drei Jahre alt und noch immer zukunftsträchtiger als die meisten Neuerscheinungen. Das unterstreicht vor allem die beeindruckende Software-Kompetenz. Beispiele gefällig? Der USB-Port des Tesla ist mit 60 Watt voll laptopfähig, ein Porsche Taycan verzweifelt mit 17 Watt schon am größten iPhone. Der Tesla-Autopilot läuft - falls verbaut - permanent im Hintergrund mit, vergleicht die Inputs des Fahrers mit den abgespeicherten Algorithmen und sammelt im Schwarm eine Unmenge Daten, die in der eigenen Cloud der Auswertung harren. Rundumkameras halten die letzten 30 Fahrsekunden im Bild fest, ein Überwachungsmodus schützt vor Vandalismus, Mehrleistung oder Extra-Reichweite werden drahtlos freigeschaltet. Auf Basis des gespeicherten Risikoprofils rechnet das Auto seine Versicherungsprämie immer wieder neu.

Mercedes C 300 e

Detailansicht öffnen Die meisten Plug-in-Hybride bieten nur eine überschaubare elektrische Reichweite. Beim Mercedes C 300 e sind es über 100 Kilometer. (Foto: Mercedes - Benz - Global Communi; Mercedes/Daimler AG)

Ein Diesel-PHEV wäre auch in der C-Klasse noch sparsamer als der Benziner, aber weil Diesel inzwischen ein Unwort ist, zieht sich die Markteinführung des C 300 e weiter in die Länge. Macht nichts - der C 300 e (ab 56 000 Euro) fährt als Limousine mit seinem 130 PS starken E-Motor ebenfalls 109 emissionsfreie Kilometer weit. Damit müssten die meisten Pendler ohne regelmäßiges Nachtanken über die Runden kommen. Wer die Systemleistung (333 PS) häufig voll ausnützt, wird deutlich mehr verbrauchen als die vom Werk genannten 0,6 Liter auf 100 Kilometer. Bis 140 km/h darf rein elektrisch gefahren werden. Am DC-Lader soll der Akku schon nach einer halben Stunde voll sein. Weil das 200 Kilogramm schwere Batteriepaket auf der Hinterachse thront, ist der fehlende Allradantrieb kein echtes Manko.