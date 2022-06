Von Joachim Becker und Peter Ilg

Der Verbrennungsmotor ist angezählt, ein Verbot der entsprechenden Neuwagen von 2035 an hat das EU-Parlament gerade abgesegnet. Was sich wandelt, ist aber nicht nur die Antriebstechnologie, sondern auch das Kaufverhalten. Früher galt die Investition in das geliebte Blech als solide Anlageform, heute werden die steigenden Anschaffungskosten immer häufiger als finanzielle Bürde empfunden. Das eigene Auto bleibt zwar für 79 Prozent der Deutschen unverzichtbar - seine Bedeutung hat in den vergangenen (Krisen-)Jahren sogar noch zugenommen - aber der Trend geht klar zu nutzen statt besitzen.