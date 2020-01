Anna-Katharina Jantschke wäre der gestürzte Radfahrer vermutlich gar nicht aufgefallen, hätte ihr Beifahrer sie am Abend des 13. Juli 2018 nicht auf die Gruppe von Menschen aufmerksam gemacht, die da am Straßenrand in Witten stand. "Offenbar war kurz zuvor ein Radfahrer gestürzt und hatte sich schwer am Kopf verletzt", erinnert sich die junge Frau. Wie sich später herausstellte, war der 61-jährige Radfahrer aufgrund eines medizinischen Notfalls bewusstlos geworden und von seinem Fahrrad gefallen.

Mit Atem- und Herzstillstand liegt er nun am Boden. "Der Mann war bereits ganz blau im Gesicht, als ich den Unfallort erreichte, also begann ich sofort, ihn wiederzubeleben", beschreibt Anna-Katharina Jantschke die Situation. "Ab diesem Moment lief alles wie in einem Film ab und ich habe einfach funktioniert."

Außerdem weiß Anna-Katharina Jantschke genau, was sie zu tun hat. Die junge Frau engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und beim Deutschen Roten Kreuz. Während sie um das Leben des Mannes kämpft, verständigen andere Passanten den Rettungsdienst. Als der Notarzt kurz darauf eintrifft, übernimmt dieser die weitere Versorgung des Patienten, der sich kurz darauf wieder stabilisiert. Für die "Held der Straße"-Jury ist klar: Ohne das vorbildliche und unverzügliche Handeln von Anna-Katharina Jantschke hätte der verunglückte Mann wohl kaum überlebt.

Aber auch wenn in diesem Fall jemand geholfen hat, der sich auskennt, betonen Fachleute stets, wie wichtig es ist, Erste Hilfe zu leisten. Der Besuch eines entsprechenden Kurses kann Leben retten, sagt Elisabeth Babjar von der Johanniter-Unfall-Hilfe. Laut einer Umfrage trauen sich 40 Prozent der Bundesbürger nicht zu, im Notfall Erste Hilfe zu leisten. 88 Prozent begründen ihre Aussage mit der Angst, etwas falsch zu machen. "Doch nur Nichtstun ist ein Fehler", sagt Babjar. Eine Studie der Uni Würzburg zeigt, dass bereits zwei Jahre nach dem Besuch eines Erste-Hilfe-Lehrgangs das Wissen um 50 Prozent gesunken ist. Babjar rät daher, die Kenntnisse alle zwei bis drei Jahre in einem Kurs (neun mal 45 Minuten) aufzufrischen.