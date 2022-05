Von Georg Kacher

Hat Alfa Romeo an Glanz verloren - oder bloß Anlauf genommen zu neuen Höhenflügen? Vor einer Dekade stand noch ein Absatzziel von 400 000 Fahrzeugen auf dem Plan. Im vergangen Jahr wurden von der Italo-Marke nur noch 60 000 Autos verkauft (rund die Hälfte davon in den USA). Die deutschen Konkurrenten sind weit enteilt, die Eingliederung in den Stellantis-Konzern zusammen mit Maserati, Fiat und Opel war also der letzte Notnagel.