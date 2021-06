Von Georg Kacher

Mini-Monaco mitten im Nirgendwo - so beschreibt der Instruktor den Handlingkurs auf dem Testgelände in Pferdsfeld. Stimmt: Es geht rauf und runter, manche Kurven sind eng wie der Stadtkurs im mediterranen Fürstentum und die Randsteine sind nach durchregneter Nacht mindestens so rutschig wie die salzbenebelten Kerbs, die Randsteine der Rennstrecke, am Meer.