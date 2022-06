In den Filialen von Aldi Süd können E-Autofahrer nun keinen Strom mehr kostenlos zapfen.

Jahrelang konnten Fahrer von Elektroautos in den Supermärkten von Aldi Süd kostenlos Strom tanken, sogar per Schnellladesäule. Das ist nun vorbei. Was das für die Nutzer bedeutet.