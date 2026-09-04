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StraßenverkehrIm Land der Auto-Aggression

Lesezeit: 2 Min.

Auch eine Art zu kommunizieren: Ein Autofahrer zeigt den sogenannten Stinkefinger.
Auch eine Art zu kommunizieren: Ein Autofahrer zeigt den sogenannten Stinkefinger.
Jens Büttner/dpa-Zentralbild

In Deutschland verschärft sich das Verkehrsklima, aggressive Verhaltensweisen nehmen zu. Können selbstfahrende Systeme das Problem lösen?

Von Joachim Becker

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Die Ente kommt zurück. Ein kleines Rolldach-Cabrio mit Gute-Laune-Garantie. Der Nachfolger des Citroën 2CV fährt mit Strom statt Benzin, doch die süßen Glupschaugen bleiben. Auch bei Renault und Fiat sind Kleinwagen im Retro-Look beliebt. Bunte Autos mit eingebautem Welpenschutz: Man kann ihnen einfach nicht böse sein.

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