Die Ente kommt zurück. Ein kleines Rolldach-Cabrio mit Gute-Laune-Garantie. Der Nachfolger des Citroën 2CV fährt mit Strom statt Benzin, doch die süßen Glupschaugen bleiben. Auch bei Renault und Fiat sind Kleinwagen im Retro-Look beliebt. Bunte Autos mit eingebautem Welpenschutz: Man kann ihnen einfach nicht böse sein.