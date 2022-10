Sieht heiß aus und heißt auch so: das Canyon Aeroad CF SLX 8 Disc eTap in der Lackierung Hot Salsa.

Von Sebastian Herrmann

Der Mensch braucht nur einen Sekundenbruchteil, um ein Gesicht zu erkennen - und zu beurteilen. So ähnlich funktioniert das auch im Reich des Rennradwesens. Dieses wird von Leuten bevölkert, die ihre Blitzurteile lieber über Räder als Menschen fällen. Ein flüchtiger Blick auf das Rad eines anderen, der neben einem an der Ampel steht, ein knapper Scan durch Magazine oder über Seiten der Rennradhersteller im Netz - und alles ist klar. Binnen Millisekunden steht fest, ob das Rad schnell aussieht, es begehrenswert ist, ob es in die Will-ich-unbedingt-haben-Kategorie gehört oder nur wohlwollendes Desinteresse weckt.