Bestrahlung, Dialyse, sogar Organtransplantationen: Tierärzte können heute fast alle Therapien anbieten, die man aus der Humanmedizin kennt. Das bringt sie manchmal in ethische Konflikte.

Von Judith Blage

Als Queenies Beine nachgeben, sind sofort ein Dutzend Menschen zur Stelle. Sie greifen der braunen Stute in die Mähne, pressen ihren Körper an die Boxenwand - schließlich soll das narkotisierte 400-Kilo-Pferd nicht ungebremst auf den Boden krachen. Eilig winden die Tierärztin und ihre Helfer ein Lastenband um Queenies Hufe, ein 15 Meter hoher Kran hebt das Connemara-Pony kopfüber hoch und transportiert es durch die Halle auf den Behandlungstisch. Dort wird ein Hightech-Gerät in wenigen Minuten den Hauttumor des Pferdes bestrahlen.

Queenie weiß es zwar nicht, aber sie hat großes Glück: Ihr Besitzer leistet sich mehr als 4000 Euro Behandlungskosten und hat einen Transport über mehrere Hundert Kilometer auf sich genommen. Und das, obwohl Queenie schon einige erfolglose Operationen hinter sich hat, die ihren Hautkrebs oberhalb des Hufs hätten entfernen sollen. Queenie ist eines der ersten Pferde Europas, die in den Genuss einer Innovation in der Veterinärmedizin kommen, von der Ärzte noch vor zehn Jahren kaum zu träumen gewagt hätten: der Krebsbestrahlung für Großtiere. Seit Oktober 2017 bietet die Equinox Klinik im hessischen Ort Linsengericht als erste europäische Tierklinik diese Behandlung an.

Die meisten Menschen betrachten ein Haustier als vollwertiges Familienmitglied

Queenies Therapie ist nur ein Beispiel von vielen für die rasante Entwicklung in der Veterinärmedizin: Herzschrittmacher, künstliche Hüftgelenke, Dialyse, eine hochmoderne Onkologie, seit Kurzem auch Stammzelltherapie - all das ist möglich. Die letzte Grenze ist bislang die Organtransplantation, die in den USA bei Tieren allerdings durchaus schon üblich ist. Im Prinzip kann ein Tier in den reichen Industrienationen eine genauso gute medizinische Behandlung erhalten wie ein menschlicher Privatpatient - sofern der Besitzer sich die leisten kann.

Die Fortschritte konfrontieren nicht nur die Gesellschaft mit der Frage, wie weit Tierliebe gehen soll oder darf. Die neuen Methoden verändern auch den Beruf der Tierärzte. Sie sind in der Praxis immer öfter gezwungen, sich mit moralischen Konflikten auseinanderzusetzen. Sie arbeiten in einem Spannungsfeld aus medizinischer Machbarkeit, Tierliebe und monetären Zwängen. "Ich habe in der Praxis mit zwei Extremen zu tun", berichtet Ann-Kristin Reiter (Name geändert), die als Tierärztin in einer süddeutschen Kleintierklinik arbeitet. "Es gibt Menschen, die wollen die 250 Euro für die Behandlung eines gebrochenen Beins nicht ausgeben und verlangen die Einschläferung eines jungen Hundes, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann gibt es diejenigen, die ihr todkrankes Tier einfach nicht sterben lassen können und mit Rechnungen um 20 000 Euro die Tierklinik verlassen." Solche Fälle seien für sie und ihre Kollegen jedes Mal eine Belastung. "Schließlich haben wir ein Berufsethos, das uns dazu verpflichtet, stets im Sinne des Tieres zu handeln. Auf der anderen Seite sind Tierbesitzer für uns Kunden, ohne die wir nicht leben können."

30 Millionen Haustiere halten sich die Deutschen insgesamt; sie stehen damit - nach Russland - auf Platz zwei in Europa. Am beliebtesten sind Katzen (13,4 Millionen) und Hunde (8,4 Millionen), gefolgt von diversen Kleintieren und Ziervögeln. Da Hunde und Katzen zudem dem Menschen emotional besonders nahe stehen, fällt für sie ein großer Teil der privaten Tierarztkosten an. Allerdings dürften auch die 1,3 Millionen Pferde in Deutschland eine wichtige Patientengruppe sein.

Mit ihrem Erleben ist Reiter nicht allein. Eine der ersten Studien, die sich mit den psychischen Herausforderungen von Tierärzten beschäftigen, haben Forscher der Universität Glasgow im Fachjournal Veterinary Record im Jahr 2012 veröffentlicht. Sie befragten sechzig britische Tierärzte nach typischen Stressanlässen in ihrem Arbeitsalltag, zum Beispiel nach der Einschläferung eines gesunden Tieres. Das Ergebnis: 57 Prozent der Tierärzte sahen sich pro Woche mit ein bis zwei ethischen Konflikten konfrontiert, 34 Prozent gerieten drei- bis fünfmal in der Woche in ein Dilemma, und zwei der Teilnehmer hatten es sogar mit mehr als zehn Gewissenskonflikten pro Woche zu tun.

Mit der Hightech-Medizin und stetig neuen Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie spitzt sich die Situation weiter zu. "Man kann sagen, die Tiermedizin steht unter einem neuen Stern", sagt Svenja Springer. Sie promoviert derzeit an der Abteilung "Ethik der Mensch-Tier-Beziehung" des Messerli-Forschungsinstituts, das zur veterinärmedizinischen Universität Wien gehört. Springer hat im Sommer dieses Jahres ein Forschungsprojekt begonnen, das den Einfluss der neuen Hightech-Medizin auf die sogenannte professionseigene Moral der Kleintierärzte ergründen soll.

"Die durchschnittliche Lebenserwartung von Hunden und Katzen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht, unter anderem aufgrund der besseren medizinischen Versorgung", berichtet sie. Das Ergebnis seien immer mehr alte Patienten, die häufiger Wohlstandserkrankungen wie Diabetes, Krebs oder sogar Demenz entwickelten. "Wegen der modernen Heilverfahren sind diese Erkrankungen auch therapierbar." Die lange Lebensdauer, verbunden mit Wohlstand und dem technologischen Fortschritt, habe zu einem neuen Niveau in der Tiermedizin geführt. "Und wie in der Humanmedizin auch, konfrontiert der rasante Fortschritt die verantwortlichen Mediziner mit ganz neuen Fragen und Unsicherheiten. Tiermediziner stehen immer mehr vor der Herausforderung, darüber zu reflektieren, ob die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel auch ausgeschöpft werden sollten."

Daneben steht der radikale Wandel in der Beziehung zwischen Mensch und Tier. "In verschiedenen Befragungen von Heimtierbesitzern, welche soziale Rolle ihr Tier für sie einnehme, antworten seit einigen Jahren über 90 Prozent der Teilnehmer, ihr Tier sei ein vollwertiges Familienmitglied", berichtet Peter Kunzmann. Der katholische Theologe und Philosoph leitet seit 2015 die Arbeitsgruppe "Ethik in der Tiermedizin" an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und ist damit der erste Professor deutschlandweit, der sich dem Thema widmet. Seit der Jungsteinzeit leben Tiere im direkten Umkreis des Menschen, sagt Kunzmann, in der westlichen Philosophietradition wahrten die Menschen aber traditionell einen deutlichen Abstand zum Tier: "Erst kam Gott, dann die Engel, dann der Mensch. Und dann erst die Tiere", erklärt der Theologe.