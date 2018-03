4. März 2018, 12:46 Uhr Psychometrie Das Ende der Privatheit

Der Psychologe Michal Kosinski kann Menschen mithilfe seiner Algorithmen besser einschätzen als deren Lebenspartner - ohne sie je getroffen zu haben. Was Likes über den Charakter aussagen und wie man vom Äußeren auf das Innere schließt.

Von Christina Berndt

Da kommt er also, der Mann, der den Populisten die scharfen Werkzeuge in die Hand gegeben hat. Der schuld sein soll am Brexit und an Trump. Dieser Mann hat strahlend blaue Augen und ein wahnsinnig charmantes Lächeln. Dabei leidet er gerade sehr. "Bitte, sehen Sie darüber hinweg, wenn ich nicht zu hundert Prozent aufmerksam bin", sagt er mit ausgesuchter Höflichkeit, "ich habe seit 20 Stunden nicht geschlafen." Michal Kosinski, 35, geboren in Polen, studiert in Warschau, promoviert im britischen Cambridge ...