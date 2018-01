2. Januar 2018, 12:29 Uhr Physik des Surfens Die perfekte Welle









Ein Profi-Surfer und ein Wissenschaftler haben sich zusammengetan, um in einem künstlichen See einen alten Traum wahr werden zu lassen: Brecher, die Wellenreiter begeistern.

Von Jon Cohen

"Du hättest gestern hier sein sollen" - das ist ein unter Surfern beliebtes Zitat aus dem 1966 erschienenen Kultfilm "The Endless Summer" über zwei Weltenbummler auf der Suche nach der perfekten Welle. Gute Surfwellen sind eine Seltenheit, und selbst wenn alles zusammenkommt, ist der Zauber vergänglich. Nur wenige Strände haben eine Bodenformation, die jene Brecher erzeugt, die Wellenreiter lieben. Und selbst dann sind die Launen der Welle - ihre Größe, ihr Winkel, ihre Periodizität - abhängig von sich ständig ändernden Winden und Gezeiten. Es bedeutet, dass es nur selten wirklich großartige Surf-Sessions gibt.

Mitten im kalifornischen Ackerland, 175 Kilometer vom nächsten Strand entfernt, haben sich nun ein erfahrener Windsurfer und ein Spezialist für Strömungsmechanik zusammengetan, um das zu ändern. In einen 700 Meter langen künstlichen See haben sie eine Mechanik eingebaut, die einen speziell geformten Metallkeil durch das Wasser zieht. Mithilfe von Supercomputern errechneten die Wissenschaftler zuvor den Wellengang. Tatsächlich entsteht hier eine maßgeschneiderte Surfwelle - immer und immer wieder.

Professionelle Surfer staunen über die Wellen von Adam Fincham, einem Forscher der Universität von Südkalifornien (USC) in Los Angeles, und Kelly Slater, dem elfmaligen Weltmeister im Profisurfen. In diesem Herbst kamen 18 Surfer auf die "Surf Ranch", um an der "Future Classic" teilzunehmen. Der Wettbewerb sollte zeigen, ob der Pool - der derzeit öffentlich nicht zugänglich ist - als Austragungsort für die World Surf League (WSL) Championship Tour dienen kann, die normalerweise an erstklassigen Stränden auf der ganzen Welt stattfindet. Der Probewettbewerb wurde von der WSL und dem Milliardär Dirk Ziff unterstützt. Es gab Richter, Ansager und riesige Monitore, auf denen jede Welle und jede Zeitlupenwiederholung zu sehen war. Teilnehmer äußerten sich begeistert.

Forscher sind ebenso beeindruckt wie die Surfer. Olivier Eiff, ein Strömungsmechaniker vom Karlsruher Institut für Technologie, sagt, dass Wissenschaftler typischerweise Wellen und ihre Auswirkungen auf die Erosion sowie den Austausch von Gasen zwischen Ozean und Luft untersuchen. Aber Wellen formen? Das sei eine gewaltige Herausforderung in der Strömungsdynamik. "Es ist ein unglaublicher Job", sagt Eiff. "Ich kenne niemanden, der den Mut hat, die Komplexität eines so großen Problems anzugehen."

Sollten ähnliche Wellenpools rund um den Globus gebaut werden, könnte das die Welt des Surfsports grundlegend verändern. In der Surf-Blogosphäre wird die Sorge laut, dass "Kellys Welle" dem Surfen seinen natürlichen Reiz rauben und Horden von Neulingen anziehen könnte. Doch insgesamt überwiegt die Begeisterung. "Ich sehe den Tag kommen, an dem der beste Surfer der Welt aus Little Rock in Arkansas kommt", sagt der amtierende Weltmeister Fred Hemmings aus Kailua, Hawaii. "Dies ist der Beginn einer großen Revolution."

Kleinere Wellenpools zum Surfen gibt es seit mehr als 50 Jahren, aber selbst die besten sind farblos im Vergleich zu einem guten natürlichen "Surfspot". Im Ozean erzeugen Stürme Oberflächenwellen, die in tiefem Wasser mitschwingen und erst mit dem Grund oder der Küste wechselwirken, wenn die Wassertiefe die Hälfte der Wellenlänge beträgt. Dann passieren drei Dinge: Die Wellenlänge verkürzt sich, die Höhe nimmt zu, und der Kamm bewegt sich schneller als der tiefste Punkt der Welle, der Trog. Wenn die Höhe der Welle etwa der Wassertiefe entspricht, bricht die Welle, und der Surfer kann auf ihr reiten.

Wenn der Meeresgrund die richtige Struktur hat und der Wind auflandig bläst oder abflaut, verwandelt sich normale Dünung in brechende Wellen, die gleichmäßig nach links oder rechts abblättern, wobei die Gischt wie ein Vorhang über die Wellenfront fällt. Steilere Wellen können sich zu einer Röhre biegen, sodass geübte Surfer wie in einem Tunnel fahren können. Eine 30-Sekunden-Fahrt auf einer Ozeanwelle ist äußerst lang, und nur wenige Orte der Welt bieten solche "Barrels".

2006 trat Slater, der berühmteste Surfer der Welt, an Fincham mit der Idee heran, die Natur in einem Becken nachzuahmen. Der Forscher nahm die Herausforderung an, "Ich hatte keine Ahnung, wer er war", sagt der in Jamaika aufgewachsene Wissenschaftler, dessen Lebenslauf Themen wie "Digitale Partikel-Geschwindigkeits-Tomografie für Laserdiagnostik bei abklingenden Gitterturbulenzen in einer rotierenden Schichtflüssigkeit" aufweist. Um die künstliche Welle zu entwickeln, gründete Slater ein Unternehmen und stellte Fincham an. Er und Fincham seien in gewisser Weise von der Idee besessen, scherzt er.

Sie begannen mit einem Laborwellentank. Während viele Wellenbecken Paddel, Kolben, Senkkästen oder andere Strategien nutzen, um Wasser aufzutürmen, hat Finchams Team eine Art Tragfläche entworfen, die ins Wasser getaucht ist. Wenn diese durch den Pool schneidet, schiebt sie das Wasser seitwärts (aber nicht nach oben) und zieht dann die sich bildende Welle zurück, um etwas von dem Wasser, das es zuvor weggestoßen hat, "wiederzugewinnen". Das Ergebnis ist, was Physiker eine singuläre Welle oder Soliton nennen, ein einzelner Brecher, wie er im offenen Ozean gelegentlich vorkommt.

Hilfreich war Slaters Surf-Erfahrung. "Es war Finchams Job herauszufinden, wie man eine solche Welle erzeugt, und es war meine Aufgabe herauszufinden, wie man sie bricht", sagt er. Es braucht ein flaches "Riff" mit genau der richtigen Form, um eine Welle in eine perfekte Welle zu verwandeln. Um die Form des Beckenbodens fein abzustimmen, verließ sich das Team auf Eingaben von Slater und auf modernste Supercomputer, die oft wochenlang laufen mussten, um eine Simulation durchzukauen.