8. September 2017, 17:11 Uhr Naturkatastrophen Jahrhundertbeben am Pazifischen Feuerring









Das Erdbeben vor der mexikanischen Küste ist eines der stärksten seit 100 Jahren.

Es wurde durch die Bewegung der tektonischen Platten im Erdinneren ausgelöst.

Mexiko-Stadt ist auf einem ausgetrockneten See errichtet worden und dadurch besonders anfällig für Erdbeben.

Mexiko wird immer wieder von Erdbeben erschüttert, doch das Beben in der Nacht zum Freitag zählte zu einem der stärksten der vergangenen 100 Jahre. Mexikanische Seismologen gaben die Stärke mit einer Magnitude von 8,4 an, das Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) listete es mit 8,1. Zum Vergleich: Das Erdbeben in Mittelitalien im August 2016 hatte eine Magnitude von 6,2.

Solch starke Beben setzen Energie frei, die über Jahrzehnte durch die Bewegung der tektonischen Platten aufgebaut wurde, erklärt Marco Bohnhoff vom GFZ. Sie können flächendeckende Verwüstung verursachen, Häuser zerstören und Flutwellen an den Küsten auslösen. Bislang sind in Mexiko 32 Todesopfer bestätigt.

Das Erdbeben war sogar in Berlin messbar

Das Beben ereignete sich in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) vor der Küste des am Pazifik gelegenen mexikanischen Bundessstaates Chiapas in einer Tiefe von knapp 70 Kilometern. Auch in der gut 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko-Stadt sowie in anderen Ländern der Region war es deutlich zu spüren. Im Laufe des Tages registrierten Seismologen Nachbeben der Stärke 4,3 bis 5,7. Sogar im fast 10 000 Kilometer entfernten Rüdersdorf bei Berlin konnte das Beben gemessen werden, sagt Josef Zens vom GFZ. In Berlin habe es eine Wellenbewegung von 8,5 Millimetern gegeben.

Auch in Berlin registrierten die Seismographen das Erdbeben in Mexiko. Das GFZ maß eine Wellenbewegung von 8,5 Millimetern. (Foto: dpa)

Bei einem Erdbeben der Stärke um 8,0 bewegen sich zwei Platten innerhalb von Sekunden um einige Meter aneinander vorbei. Die dabei freigesetzte Energie wird in Form von Erdbebenwellen abgestrahlt, die bis in mehr als 1000 Kilometer Entfernung zu Erschütterungen führen.

Mexiko-Stadt ist zudem auf einem ausgetrockneten See erbaut. Die Bodenbewegungen werden dadurch verstärkt. Bei dem vergangenen starken Beben in Mexiko im Jahr 1985 war dies ein Hauptgrund für die katastrophalen Auswirkungen in der Hauptstadt. Mehrere tausend Menschen starben damals, zahlreiche Häuser waren unbewohnbar, ein Krankenhaus brach zusammen.

Das betroffene Gebiet ist damals wie heute Teil des Pazifischen Feuerrings, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umgibt. Es ist die geologisch aktivste Zone der Erde. Mehrere Kontinentalplatten und ozeanische Platten stoßen hier aneinander und sind in ständiger Bewegung. Entlang der Plattengrenzen tritt so Spannung auf. Löst sich diese, bebt die Erde.