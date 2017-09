19. September 2017, 19:07 Uhr Wahlkreise Die verflixte Mathematik der Wahl









Abstimmungen wären gerechter, wenn alle Wahlkreise ähnlich viele Einwohner hätten. Das ist längst nicht immer der Fall - und politisch mitunter gar nicht gewollt.

Von Christopher Schrader

Hier eine gute Nachricht für die Bewohner von Utting am Ammersee - jedenfalls für manche von ihnen: Nach der Wahl am 24. September sind sie ganz sicher ihren Bundestagsabgeordneten los. Dabei geht es um keinen Hinterbänkler: Bislang war es Alexander Dobrindt (CSU), vier Jahre lang Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur und damit zuständig für Pkw-Maut und Diesel-Skandal. Das heißt nicht, dass Dobrindt aus dem Parlament fliegt, denn er tritt in seinem Wahlkreis wieder an - und dass ein CSU-Kandidat in Oberbayern ein Direktmandat verliert, das ist doch unwahrscheinlich. Nur gehört Utting nicht mehr zu Dobrindts Wahlkreis Weilheim, sondern zum Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech. So hat es der Bundestag im Mai 2016 beschlossen, als er die Neuwahl des Parlaments vorbereitete.

Solche Veränderungen sind nötig, damit jede Stimme ungefähr gleich viel zählt, auch wenn Bürger zwischen den Abstimmungen zu- oder wegziehen, volljährig werden oder sterben. Für diese Bundestagswahl sind die Grenzen von 34 Wahlkreisen neu gezogen worden. Mal ging es nur um einen Stadtteil wie Eilbek in Hamburg, der vom Wahlkreis Hamburg-Mitte nach Hamburg-Wandsbek wanderte, mal um ein ganzes Direktmandat: Thüringen hat im Vergleich zu 2013 einen Wahlkreis verloren, Bayern einen gewonnen. In beiden Ländern sind darum jeweils sechs Gebiete neu abgesteckt worden.

Eine Erststimme hat im kleinen Coburg viel mehr Einfluss als im großen Wahlkreis Fürth

Hätte man Peter Gritzmann um Rat gefragt, hätten die Uttinger ihren Dobrindt vermutlich auch eingebüßt. Nur kam der Mathematiker von der Technischen Universität München mit zwei Kollegen zu diesem Resultat nicht über das übliche politische Verfahren, samt Tagungen der Wahlkreiskommission, Voten von Kreistagen, Landesregierungen und Parteien sowie einer Abstimmung im Bundestag und einer Anlage zum Bundeswahlgesetz. Stattdessen: Formeln, numerische Optimierungsverfahren, Computerprogramme.

"Mit unserem Verfahren ist es möglich, die für die Demokratie so wichtige Aufteilung des Staatsgebiets in Wahlkreise gleicher Größe jeglichem Einfluss von Menschen zu entziehen, die damit vielleicht ihre eigenen Interessen verbinden", sagt Gritzmann. Er beeilt sich aber hinzuzufügen: "Wir sagen nicht, so muss man es machen, sonst ist es falsch. Wir sagen, so kann man es machen, wenn man bessere Ergebnisse haben möchte."

Besser, das heißt in diesem Fall näher an den Forderungen des Wahlgesetzes. Es sieht vor, dass in allen Wahlkreisen die gleiche Anzahl von deutschen Staatsbürgern lebt. Die tatsächliche Zahl darf von der durchschnittlichen Größe der 299 Wahlkreise (etwa 246 000 Einwohner) nur um 25 Prozent abweichen - sonst müssen die Grenzen neu gezogen werden. Dabei dürfen die Grenzen der Bundesländer nicht geschnitten werden. Auch Kreis- und erst recht Gemeindegrenzen sollen möglichst beachtet werden, was nicht immer gelingt.

Das Gesetz gibt außerdem vor, dass die Behörden schon Abweichungen von mehr als 15 Prozent vermeiden sollen. Das klappt diesmal bei einem guten Fünftel der Wahlkreise nicht. In Fürth, Paderborn und Bremen leben jeweils sogar mehr als 23 Prozent Menschen zu viel in den Bezirken, das oberfränkische Coburg ist um eine ähnliche Quote zu klein. Für die Zweitstimme macht das keinen Unterschied, aber es bedeutet, dass eine Erststimme in Coburg viel mehr Einfluss auf die Wahl des Direktkandidaten hat als etwa in Fürth. Bundesweit beträgt die Abweichung im Mittel knapp zehn Prozent. Das ginge auch anders: Gritzmann könnte diesen Wert mit seinem Verfahren deutlich unter drei Prozent senken (European Journal of Operational Research).

Die Methode ist kompliziert und mathematisch anspruchsvoll. Teilweise brauchte der PC des TUM-Forschers einige Stunden für die Lösung. Man gibt dabei eine ungefähre Einwohnerzahl vor, die alle Wahlkreise haben sollen, und lässt dann den Computer eine Region rund um das bisherige Wahlkreis-Zentrum suchen, die das erfüllt - und auch noch möglichst handlich ist. Das Prinzip dahinter ist einfach, sagt der Mathematiker: "Es geht eigentlich darum, die Distanz zum Zentrum des Wahlkreises für alle Gemeinden darin zu optimieren."