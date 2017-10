24. Oktober 2017, 05:25 Uhr Forschung und Gesellschaft Wissen an die Macht

Forscher, Studenten und andere Freunde des faktenbasierten Denkens und Handelns demonstrierten beim „March of Science“ im April in Berlin.









Faktenleugner und Tatsachenverdreher sprechen mit immer lauterer Stimme. Dürfen Wissenschaftler da noch vornehm schweigen - weil Fakten angeblich für sich sprechen? Ein Plädoyer für mehr politischen Mut.

Von Kathrin Zinkant

Bisweilen erscheint die Erinnerung unwirklich. So ist es auch mit dem 22. April dieses Jahres, jenem Tag, an dem auf der Prachtstraße Unter den Linden in Berlin 11 000 Menschen für die Wissenschaft Richtung Brandenburger Tor zogen. Ein Aufbruch ohne Beispiel, global koordiniert, mit insgesamt Hunderttausenden Teilnehmern auf mehr als 600 Märschen weltweit, vielen davon in Deutschland. Eine Demonstration, auf der Forscher, Bürger und Politiker gemeinsam skandierten: "Zu den Fakten gibt es keine Alternative".

Der Euphorie ist jedoch wie so oft die Ernüchterung gefolgt, und ein halbes Jahr später stellt sich die Frage: "Wie geht es weiter nach dem March for Science?" In Hannover wollen Wissenschaftler, Journalisten und Bildungsexperten in den kommenden Tagen nach einer Antwort suchen, und die ist tatsächlich dringend angezeigt. Bislang folgte dem Protest gegen die Marginalisierung von Wissenschaft nämlich nicht so viel.

Hält man sich den jüngst beendeten Wahlkampf in Deutschland vor Augen, fehlten wissenschaftliche Themen sogar fast vollständig - als gäbe es keine von Forschung und Erkenntnis grundierten Probleme, die auf eine politische Lösung dringen. Künstliche Intelligenz, Klimawandel, neue Gentechnik, aber auch Migration und demografischer Wandel sind dafür Beispiele. Die Wissenschaftsgemeinde in Deutschland nimmt diese Auslassungen zähneknirschend hin, öffentlich aufbegehrt hat selbst in der heißen Phase niemand. Es ist, als breche ein Tabu, wer den Hörsaal oder das Labor verlässt, um offen zu sagen, wie die Dinge liegen.

Jeder vierte Deutsche hegt Zweifel an der Evolutionstheorie oder lehnt sie sogar ab

Dürfen sich Wissenschaftler in die Diskussion politisch heikler Themen wie Evolution, Impfen oder Klimawandel einmischen? Sollen sie sich dabei an die Öffentlichkeit wenden? Müssen sie es sogar? In Hannover soll Naomi Oreskes von der Harvard University erläutern, warum die Antwort nur dreimal "Ja" heißen kann und niemand davor zurückschrecken sollte, sich zu politischen Fragen zu äußern. Sie hat das schon im Februar gesagt, als sie auf dem Jahrestreffen der American Association for the Advancement of Science in Boston eine umjubelte Rede wider das Schweigen hielt.

Oreskes gilt in den USA als eine Ikone des Kampfes gegen die Leugner und gegen alternative Fakten - jedenfalls in akademischen Kreisen, und dort zumindest unter jenen Wissenschaftlern und Forschern, die sich zunehmend machtlos fühlen. Machtlos nicht nur gegenüber Klimawandelskeptikern oder -leugnern, die gegen alle wissenschaftliche Evidenz behaupten, der Treibhauseffekt sei entweder ein Naturphänomen oder gar eine Lüge. Sondern auch machtlos gegen Impfgegner, Gentechnikfeinde und jene selbsternannten Experten, die in den USA die Schöpfungsgeschichte als zumindest gleichberechtigte Theorie neben Darwins Evolutionslehre stellen wollen.

Die Leugnung gesicherten Wissens hat in den Vereinigten Staaten extreme Formen angenommen, aber die Skepsis gegenüber dem wissenschaftlich Erwiesenen bricht sich längst auch in Deutschland Bahn. Das Wissenschaftsbarometer des gemeinnützigen Vereins Wissenschaft im Dialog hat in seiner jährlichen repräsentativen Umfrage 2017 festgestellt, dass jeder vierte Deutsche Zweifel an der Evolutionstheorie hat oder sie sogar ablehnt.

Jeder Dritte glaubt oder ist sogar überzeugt davon, dass Impfungen Kindern Schaden zufügen. Demnach wird eine der größten Errungenschaften der Medizin, die nachweislich und wissenschaftlich belegt Millionen Menschenleben jährlich auf der Welt rettet, im Heimatland von Paul Ehrlich und Robert Koch von einem substanziellen Teil der Deutschen verleugnet. Wo aber bleibt der Aufschrei der Mediziner, der Protest der Immunologen?