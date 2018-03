14. März 2018, 05:16 Uhr Wissenschaft Stephen Hawking ist tot

Der britische Physiker ist am Mittwochmorgen im Alter von 76 Jahren gestorben.

Seine Kinder haben eine emotionale Erklärung verfasst.

Hawking galt als populärster Wissenschaftler unserer Zeit.

Der britische Physiker Stephen Hawking ist mit 76 Jahren gestorben. Das melden britische Medien. Seine Familie habe den Tod am frühen Mittwochmorgen in einer Erklärung an seinem Wohnort in Camebridge mitgeteilt, schreibt der Guardian. Hawkings Kinder Lucy, Robert und Tim erklärten darin: "Wir sind zutiefst traurig, dass und geliebter Vater heute von uns gegangen ist."

Er sei ein großer Wissenschaftler gewesen und ein außergewöhnlicher Mann, dessen Arbeit und Erbe für viele Jahre überdauern werden. Er habe einmal gesagt, das Universum wäre keine große Sache, wenn es nicht das Zuhause wäre für die Menschen, die Du liebst. "Wir werden ihn immer vermissen."

Der weltberühmte Wissenschaftler litt jahrzehntelang an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer Nervenkrankheit, bei der die Muskeln nach und nach absterben. Er saß im Rollstuhl und konnte sich nur mit Hilfe eines Sprachcomputers verständigen. Als bei ihm im Alter von 21 Jahren eine Erkrankung des motorischen Nervensystems diagnostiziert wurde, gaben die Ärzte ihm nur wenige Jahre zu leben.

Hawking lehrte viele Jahrzehnte an der renommierten Universität Cambridge. 1974 wurde er im Alter von nur 32 Jahren zum jüngsten Mitglied der renommierten britischen Royal Society ernannt. Fünf Jahre später erhielt er in Cambridge die Lucasian Professur für Mathematik, die einst Isaac Newton innehatte.

Zu großer Bekanntheit gelangte er 1988 mit dem Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit", in dem er einem nicht-wissenschaftlichen Publikum die Natur des Universums erklärte.

