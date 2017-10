3. Oktober 2017, 12:14 Uhr EIL Physik-Nobelpreis für deutschstämmigen Gravitationswellen-Forscher









Der Nobelpreis für Physik geht an Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne für die Entdeckung von Gravitationswellen. Das gab das Nobelpreiskomitee in Stockholm bekannt.

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an die Forscher Rainer Weiss, Barry C. Barish und Kip S. Thorne. Sie werden für die Entdeckung von Gravitationswellen geehrt, gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt.

Rainer Weiss wurde 1932 in Berlin geboren, die Familie floh vor den Nazis in die USA. Der US-Physiker war maßgeblich an der Detektion von Gravitationswellen am Ligo-Detektor in den USA beteiligt.

Albert Einstein hatte Gravitationswellen bereits vor rund 100 Jahren vorausgesagt. Dabei handelt es sich um Erschütterungen in der Raumzeit, die beispielsweise bei der Kollision von Schwarzen Löchern entstehen. Eine Spur einer solchen Kollision fing das "Advanced Ligo" Experiment in den USA im September 2015 auf.

Die dabei erstmals gemessenen Gravitationswellen gelten als Jahrhundertentdeckung. Sie bestätigen nicht nur Einsteins Formelwerk, sondern öffnen Kosmologen auch ein neues Fenster ins Universum. Neben den klassischen Methoden, ins All zu blicken, in dem man Licht, Radiowellen oder Röntgenstrahlen auffängt, lässt sich der Kosmos fortan nach Schwerkraft-Schwingungen abhorchen.

