19. Juni 2018, 05:35 Uhr Chirurgie Übers Knie gebrochen

In jüngster Zeit werden immer mehr künstliche Gelenke eingebaut. Die regionalen Unterschiede sind erheblich - in Bayern bekommen Patienten am häufigsten Knieersatz. Medizinisch ist das nicht zu erklären.

Von Werner Bartens

Wahrscheinlich ist die Erklärung ganz einfach. Es muss an den Bergen liegen, den Schlössern mit ihren Treppen und Türmen und den anderen Freizeitangeboten in Bayern. Ständig dieses Kraxeln und Steigen, das geht natürlich auf die Gelenke. Dazu die chronische Dominanz im Fußball und in anderen Sportarten, die Skifahrer nicht zu vergessen! Allerdings drohen Arthrose, Meniskusschaden und Gelenkverschleiß als Schattenseiten von Freizeitspaß, sportlichem Erfolg und Höhenfieber. Wie soll man es sonst verstehen, dass nirgendwo in Deutschland den Menschen so viele Knie-Prothesen ...