8. Juni 2018, 15:09 Uhr Alexander Gerst landet an der ISS Einparken bei 27 000 Kilometern pro Stunde

Nach planmäßigem Flug ist das Sojus-Raumschiff an der Internationalen Raumstation angekommen. Gegen 17 Uhr sollen die drei Passagiere in die Weltraum-WG einziehen.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst, die Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor und der Russe Sergej Prokopjew sind an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Das Andockmanöver war für 15:07 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit rund 400 Kilometer über der Erde vorgesehen. Laut Plan sollen die drei Raumfahrer aber erst um 17:05 Uhr durch die Verbindungsluke zwischen Sojus-Raumschiff und Raumstation schweben.

Das Sojus-Raumschiff MS-09 hat sich seit dem Start am Mittwoch immer weiter an die Internationale Raumstation angenähert. Das Andockmanöver war nach dem Start die zweite besonders heikle Situation auf der Reise. Station und Raumschiff bewegen sich mit mehr als 27 000 Kilometern pro Stunde durch das All und müssen bei diesem Irsinnstempo computergesteuert zusammenfinden. Bei einer falschen Bewegung könnte das mehr als sieben Tonnen schwere Raumschiff die ISS beschädigen oder die fragile Andockmechanik zerstören. Wären die Computersysteme ausgefallen, hätte Gerst das Raumschiff auch per Hand einparken können.

Nach dem Andocken verbinden Klammern das Raumschiff fest mit der ISS. Das Ventilationssystem sucht anschließend automatisch nach Lecks, bevor es mit dem langwierigen Druckausgleich zwischen Station und Sojus beginnt.

Die Zeit zwischen Festmachen und Begrüßung der drei derzeitigen ISS-Bewohner Drew Feustel, Ricky Arnold und Oleg Artemjeww, die seit März an Bord sind, nutzen Gerst und seine Crew, um sich wieder aus ihren Druckanzügen zu schälen. Die mussten sie vor dem Andocken für den Notfall angelegen. Bei einem gefährlichen Vorfall bricht der Pilot das Ankoppeln ab und fliegt das Raumschiff zur Erde zurück.

Über Ventile wird der Luftdruck zwischen Raumstation und Sojus angeglichen und auch die elektrische und elektronische Verbindung muss hergestellt werden. Am Ende der etwa zweistündigen Phase, bis die Luke aufgeht und die Raumfahrer in die ISS schweben, ist das Sojus-Raumschiff "zu einem Teil der ISS geworden", erklärt Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), der das Manöver vom Kontrollzentrum in Moskau aus beobachtet.

Vor seinem Abschied im russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan hatte Gerst gesagt, was er als Erstes machen werde, wenn er schwerelos durch die Luke schwebt: "Wir umarmen unsere Freunde, die wir viele Monate nicht gesehen haben."

Angekommen in der Weltraum-WG, steht Körperpflege mit einem speziellen Handtuch auf dem Programm. "Da werde ich mich sehr drauf freuen nach zwei Tagen in der Sojus", sagte Gerst vor dem Start. Dann gebe es ein Sicherheitsbriefing. Später müssten sie ihre Schlafsäcke aus dem Raumschiff holen. "Wir bringen sie in unsere Räume und machen sie uns ein bisschen schön."

Gerst soll in den kommenden sechs Monaten rund 300 Experimente abarbeiten, darunter 41 aus Deutschland. Unter anderem soll er einen Roboter testen, der auf Sprachbefehle hört. Als erstes Experiment nach seiner Ankunft auf der ISS steht für Gerst ein Versuch zur Feinmotorik in der Schwerelosigkeit an.