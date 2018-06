11. Juni 2018, 20:35 Uhr Yanis Varoufakis im Interview "Brüssel ist für mich ein Albtraum"

Griechenlands Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis ruft die Deutschen dazu auf, nicht mehr für neue Kredite an sein Heimatland zu bezahlen. Besser sei ein echtes Aufbauprogramm.

Interview von Simone Boehringer

Er kam, sah, und überwarf sich mit denen, die Griechenland 2015 vor der Pleite bewahren sollten; mit dem damaligen deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble, dem Internationalen Währungsfonds und dann auch mit dem eigenen Regierungsboss Alexis Tsipras, der damals wie heute Kredite für sein Land verhandelt. Das ist der falsche Weg, findet Yanis Varoufakis, der auch drei Jahre nach seinem Rücktritt als griechischer Finanzminister sein Land retten will. Der Mann mit dem Motorrad, inzwischen wieder Wirtschaftsprofessor an der Uni in Athen, ...