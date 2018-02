9. Februar 2018, 20:33 Uhr Wolfgang Heilemann Das aufregende Leben des "Bravo"-Fotografen









Feedback

Champagner trinken mit Abba, Frauen abschleppen mit Mick Jagger: Wolfgang Heilemann hat als Bravo-Fotograf einiges erlebt. Trotzdem dachte er ans Aufhören.

Von Harald Freiberger und Dieter Sürig

Wolfgang Heilemann, genannt "Bubi", hat sein aufregendes Leben an der Wand seines Hauses bei Benediktbeuern verewigt. Sie hängt voll mit Fotos von all den Rockstars, die er in den Sechzigern und Siebzigern für Bravo fotografierte: Abba, Joe Cocker, Rod Stewart, Udo Lindenberg. Bei der Einrichtung seines alten Bauernhauses hat er sich davon inspirieren lassen, was er bei den Stars zu Hause entdeckte. Im Keller befindet sich ein großer Swimmingpool, in dem er täglich seine Bahnen zieht. Auf dem Kaminsims im Wohnzimmer steht ein Kupferkelch, aus dem schon Mick Jagger Cognac getrunken hat.

Und zum Sänger der Rolling Stones fällt "Bubi" denn auch gleich eine besondere Geschichte ein. "Ich traf Jagger Anfang der Siebzigerjahre zufällig im Kinky, einer Diskothek an der Leopoldstraße", erzählt Heilemann. Jagger und er kannten sich schon, vom Fotografieren. Der Sänger sei froh gewesen, dass er jemanden kannte in dem Laden. Dann habe er zu ihm gesagt: "Können wir nicht woanders hin, zu Dir oder so? Ein paar Mädels mitnehmen?" Jagger habe auf die Tanzfläche gedeutet: "Vielleicht die und die und die." Keine habe Nein gesagt. "Wir sind mit dem Taxi zu mir nach Hause gefahren, die Mädchen saßen im Wohnzimmer auf der Couch wie Hühner auf der Stange."

Ein besonders enges Verhältnis hatte der Fotograf zur schwedischen Popgruppe Abba. Er war dabei, als sie mit "Waterloo" 1974 in Brighton den Grand Prix Eurovision gewann - der Beginn einer Weltkarriere. Heilemann hatte vorher mit der Band um eine Flasche Champagner gewettet, dass sie gewinnen würde. Als sie dann wirklich siegte, war er "der Glücksbringer" und wurde auf die Party eingeladen. Danach wurde Heilemann zum Haus- und Hoffotografen der vier Band-Mitglieder.

In seinem Job hatte er "Narrenfreiheit"

Heilemann machte auch das berühmte Foto, das John Lennon und Yoko Ono mit weißen Friedenstauben zeigt. "Yoko kriegte die Krise, als ich aufkreuzte - mit drei Lastwagen voller Requisiten", erzählt Heilemann. Der Fotograf brachte auch einen eigenen Koch mit, musste das Buffet aber wieder abräumen. "Sorry, we only eat brown rice, we don't drink champagne", soll Yoko gesagt haben. Am nächsten Tag sah er, wie John Lennon den Sekretärinnen der Plattenfirma das Pausenbrot klaute, weil er so hungrig war.

In seinem Job habe er "Narrenfreiheit" beim Arrangieren der Fotos gehabt, Geld spielte keine Rolle. Die Bravo hatte damals eine Auflage von 1,5 Millionen. "Eine Weltmacht", sagt Heilemann. Weil er so umtriebig war, hat er auch gut verdient. "Ich bekam ein niedriges Grundgehalt und wurde pro Foto bezahlt." Es habe dann Monate gegeben, in denen er mehr verdiente als der Chefredakteur.

Für Heilemann war es aber auch eine aufreibende Zeit. Einmal schrieb er seiner Chefredakteurin einen Kündigungsbrief, weil er das alles nicht mehr aushielt. Doch seine Chefin machte ihm schnell klar, was er mit einer Kündigung verlieren würde. "Hast du sie noch alle?", fragte sie ihn. "Ich sehe auf deinen Abrechnungen immer, du wohnst im Royal Garden Hotel in London, isst nur bei Käfer, du lebst wie die Made im Speck. Mach mal vier Wochen Urlaub." Das habe er dann auch getan, danach sei es wieder gegangen.