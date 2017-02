6. Februar 2017, 14:31 Uhr Deutsche Wirtschaft Niemand hat so viel zu verlieren wie Deutschland









Die deutsche Wirtschaft ist erfolgreich, aber höchst verletzlich. Sie braucht offene Grenzen und eine starke EU.

Kommentar von Nikolaus Piper

Paradox ist das: Seit einem Vierteljahrhundert ging es Deutschlands Wirtschaft nicht mehr so gut wie heute. Die Wirtschaft wächst, nicht mit grandiosen, dafür aber verlässlichen Raten, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Löhne steigen, und nebenbei hat das Land auch noch Flüchtlinge in historischem Ausmaß aufgenommen, ohne erkennbaren Schaden zu nehmen. Gleichzeitig hat jedoch eine Mehrheit der Bürger das Gefühl, dass es im Lande immer ungerechter zugeht.

International wird der wirtschaftliche Erfolg zunehmend zum politischen Problem. Deutschland ist unbestritten die wirtschaftliche Vormacht Europas. Das führt zu Neid, Furcht und gelegentlich Hass. Der Europa-Verdruss anderswo hat oft auch einen antideutschen Unterton.

In den Vereinigten Staaten - bisher einer der wichtigsten und verlässlichsten Handelspartner der Deutschen - ist das Wetter umgeschlagen. Der neue Präsident macht klar, dass er die hohen Handelsüberschüsse der Deutschen als "Ausbeutung" empfindet und entschlossen ist, den Verbündeten ohne transatlantische Sentimentalitäten abzustrafen. Bis vor Kurzem schien Deutschland nach den Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts endlich seinen Platz in der Welt gefunden zu haben, dank EU und dank des Bündnisses mit den USA. Jetzt steht dies plötzlich infrage, ausgerechnet aus ökonomischen Gründen. Höchste Zeit also, sich mit der wirtschaftlichen Identität Deutschlands zu befassen.

Wer nach dem wirtschaftlichen Selbstverständnis der Deutschen sucht, der landet früher oder später bei zwei Daten, dem 20. Juni 1948 und dem 21. Januar 1957. An dem einen Tag wurde im kriegszerstörten Westdeutschland die D-Mark eingeführt, am anderen die bruttolohnbezogene Rente. Im kollektiven Gedächtnis der Bundesbürger wurde die Währungsreform von 1948 zum großen Bruch mit der Vergangenheit und dem Beginn des Wirtschaftswunders. Das Rentenvotum markiert den Beginn des westdeutschen Wohlfahrtsstaates. Freier Markt plus starker Sozialstaat - das galt und gilt als das erfolgreiche "Modell Deutschland".

Deutschlands Platz in der Welt steht auf einmal infrage. Der ökonomische Erfolg wird zum politischen Problem.

Das Modell hatte von Beginn an seine Widersprüche. Der Bruch mit der Vergangenheit war nicht so glatt, wie es sich der Vater des Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, und dessen liberale Freunde gedacht hatten. Es gab keine Stunde null, viele Strukturen blieben bestehen, gute ebenso wie schlechte. Vor allem gab es damals, wie in der übrigen Gesellschaft auch, noch reichlich braune Reste. Als 1968 junge Deutsche gegen das unzureichend entnazifizierte Establishment rebellierten, wollten sie gleich auch mit der sozialen Marktwirtschaft Schluss machen und steckten dabei selbst mehr in der Vergangenheit, als ihnen bewusst war. Mancher Protest gegen Wirtschaft und Technik jedenfalls klang mehr nach Martin Heidegger denn nach Karl Marx.