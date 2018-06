3. Juni 2018, 06:18 Uhr Verkauf von Drogerieartikeln Warum Klopapier plötzlich so sexy ist

Es ist ein harter Kampf um den Markt mit Drogerieartikeln entbrannt.

Neben etablierten Spielern wie Rossmann oder dm wollen nun auch andere mitmischen - Edeka und Otto zum Beispiel.



Von Michael Kläsgen und Angelika Slavik

Wenn es um die Zukunft des Handels geht, hört man oft faszinierende Dinge. Es geht dann um Digitalisierung und maßgeschneiderte Angebote, um Lieferdrohnen und darum, dass überhaupt alles immer schneller und besser und schicker wird. Es klingt aufregend, und doch konzentrieren Deutschlands Handelskonzerne ihre Anstrengungen in diesen Tagen auf ein weit weniger glamouröses Feld: Klopapier. Und Zahnseide. Und Hühneraugenpflaster.

Zwischen den Unternehmen ist ein harter Kampf um den Markt mit Drogerieartikeln entbrannt. Am Freitag schrieben dm, Rossmann und die Parfümeriekette Douglas einen Brandbrief an die Bundesregierung. Darin warnen sie "vor nicht verkehrsfähiger Ware", die vor allem aus China über Online-Anbieter wie Amazon oder Ebay nach Deutschland gelange. Aber nicht nur die Marktplätze im Internet setzen den Etablierten zu. Nun drängen auch andere Größen auf den Markt: Edeka und Otto zum Beispiel.

Was, bitte, ist an Klopapier denn plötzlich so sexy?

Dass die Zukunft in Bremerhaven anfängt, passiert nicht oft. Trotzdem soll die Neuordnung des Drogeriemarkts genau hier starten, das ist zumindest der Plan. Denn hier eröffnet noch in diesem Jahr ein "Budni". Der Familienbetrieb Budnikowsky ist mit seinen gut 180 Drogerieläden in seiner Heimatstadt Hamburg eine Institution - aber bislang eben nur dort.

Die Filiale in Bremerhaven wird die erste außerhalb der Region Hamburg sein, und sie ist das erste Resultat einer Kooperation, die Budni mit dem Handelskonzern Edeka eingegangen ist. Die Bremerhavener Filiale soll kein Solitär bleiben, die Unternehmen wollen in großem Stil expandieren. Erst in Niedersachsen und in Berlin, dann bundesweit. Man werde "mit einer Handvoll Märkten" noch in diesem Jahr starten, umriss Edeka-Vorstandschef Markus Mosa seine Pläne. dm und Rossmann müssen sich auf einen ambitionierten Konkurrenten einstellen: Rund 50 neue Märkte pro Jahr sieht Mosas Angriffsplan vor.

Budni profitiert in der Kooperation von besseren Einkaufskonditionen, Edeka holt sich Fachwissen in einer komplizierten Branche. Zuvor hatte Edeka schon versucht, mit anderen Aktionen das Drogeriegeschäft in seinen Supermärkten anzukurbeln. Deutschlands größter Lebensmittelhändler senkte für Tausende Drogerieartikel die Preise.

Mit Aktionen unter dem Motto "Genauso günstig wie im Drogeriemarkt" versuchen viele der Edeka-Kaufleute die Kunden zu locken. Manche übernahmen sogar das Preismerkmal von dm: Sie ließen die Preise auf fünf Cent enden und nicht wie sonst üblich auf neun, verlangten also beispielsweise 1,95 statt 1,99 Euro für ein Produkt - und hofften auf einen konsumpsychologischen Vorteil.

Ein paar Cent billiger hier, ein Sonderangebot da, das ist nicht Wettbewerb, das ist Stichelei

Bloß: So richtig geklappt hat das nicht. Denn die deutschen Konsumenten kaufen Drogerieartikel nur ungern im Supermarkt. Sie bevorzugen die breite Auswahl im Laden nebenan, bei dm, Rossmann oder Müller. Die drei großen Drogerieketten steigerten ihren Marktanteil in dem Segment in den letzten fünf Jahren um fast fünf Prozentpunkte auf 45,3 Prozent, berechneten die Marktforscher der GfK.

7,9 Milliarden Euro Umsatz im Jahr erwirtschaftet Branchenführer dm in Deutschland mit Drogerie- und Kosmetikprodukten. Die Nummer zwei am Markt ist Rossmann, der Konzern aus Burgwedel in Niedersachsen macht 6,4 Milliarden Euro Umsatz jährlich. Müller liegt bereits deutlich dahinter mit zuletzt 3,7 Milliarden Euro. Von der Marktmacht dieser großen Drei ist die Hamburger Kette Budnikowsky weit entfernt: Die Budni-Läden, es sind gut 180 Filialen im Großraum Hamburg, liefern im Jahr etwa 430 Millionen Euro Umsatz. Die Kooperation mit dem Lebensmittel-Konzern Edeka soll nun dafür sorgen, dass der Abstand kleiner wird.

Allein 2017 knöpften sie anderen Händlern 1,6 Prozentpunkte Marktanteil ab. Erich Harsch, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm, gibt sich selbstbewusst: "Es wird nicht so leicht sein für neue Mitbewerber", prophezeit er. "Drogeriemärkte sind Spezialisten für Drogeriewaren, Supermärkte eher für Lebensmittel, und die steigenden Ansprüche der Kunden führen eher zu Vorteilen bei den jeweils am besten aufgestellten Anbietern."

Tatsächlich ist die Stärke der Spezialisten beachtlich, zumal der Umsatz mit Drogerieartikeln in Deutschland gar nicht mehr so stark steigt wie noch vor ein paar Jahren. Als Schlecker 2012 in die Pleite rutschte, teilten die Konkurrenten die freien Marktanteile praktisch untereinander auf. Doch der Schlecker-Effekt ist mittlerweile verpufft - und die Ketten luchsen heute Edeka, Rewe, Kaufland und Real die Kunden ab.