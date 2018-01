24. Januar 2018, 17:23 Uhr Davos Merkel stellt sich gegen US-Präsident Trump









Die Kanzlerin setzt bei ihrem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos ein Signal gegen Protektionismus.

Von der EU erwartet sie, in der Außenpolitik enger zusammenzuarbeiten.

Weitere Redner argumentieren ähnlich.



Von Thomas Fromm und Andrea Rexer , Davos

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor Populismus und zunehmendem Protektionismus in der Weltwirtschaft gewarnt und damit der Politik von US-Präsident Donald Trump eine Absage erteilt. "Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt", sagte sie beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. "Wir glauben, dass wir kooperieren müssen", so die Kanzlerin. Es sei gefährlich, "in nationale Lösungen zu flüchten", warnte Merkel. Zuvor hatte auch der italienische Regierungschef Paolo Gentiloni in Davos vor Abschottung gewarnt. Es sei ein "legitimer Wunsch von politischen Führungskräften, dass sie ihre Bürger, ihre Unternehmen, ihre Wirtschaft schützen wollen", sagte er, aber es gebe klare Grenzen. So müssten internationale Regeln zum Freihandel und multilaterale Entscheidungen respektiert werden.

Mit ihren Plädoyers für internationale Kooperation und freien Welthandel gehen Merkel und Gentiloni auf Distanz zum US-Präsidenten, der am Freitag in Davos sprechen wird. Erwartet wird, dass Trump dabei sein Motto "America first" (Amerika zuerst) in den Vordergrund stellen wird.

Der US-Präsident lehnt multilaterale Freihandelsabkommen ab und stellt unter anderem den Nafta-Vertrag mit Kanada und Mexiko infrage. Noch kurz vor seinem Abflug nach Europa hatte Trump Strafzölle auf ausländische Produkte verhängt. Auf die Frage, ob dies nicht zu weltweiten Handelskriegen führe, antwortete US-Handelsminister Wilbur Ross am Mittwoch in Davos mit drastischen Worten: Handelskriege würden schon seit einiger Zeit "jeden Tag ausgefochten". Nur, dass nun "die US-Truppen gegen die Festungen antreten" würden.

Dem will Merkel ein stärkeres Europa entgegensetzen und fordert daher unter anderem eine engere Zusammenarbeit der EU-Staaten in der Außen- und Sicherheitspolitik. Europa müsse sein "Schicksal mehr in die eigene Hand nehmen", sagte sie. Die einheitliche europäische Außenpolitik sei "noch nicht ausreichend entwickelt", obwohl viele Konflikte direkt "vor unserer Haustür" stattfinden. Man müsse dafür sorgen, dass sich die "Fehler des 20. Jahrhunderts" mit seinen zwei Weltkriegen nicht wiederholten.

Merkel hat Geduld gelernt

Zu den umfassenderen EU-Reformvorschlägen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und eine mögliche Neuauflage des Élysée-Vertrags äußerte sich Merkel nicht, räumte aber ein, dass mit Macron "noch einmal Schwung in die Europäische Union gekommen" sei.

Wegen der zunehmenden globalen Probleme sei es wichtig, "dass Deutschland jetzt schnell eine Regierung bildet", mahnte die Kanzlerin eine schnelle Einigung mit der SPD an. Eine stabile Regierung sei "für die Handlungsfähigkeit eines Landes wirklich wichtig". Auf die Frage, was sie in den mehr als 100 Tagen gelernt habe, in denen über mögliche Regierungsbildungen verhandelt wurde, sagte Merkel: "Geduld." Ihr sei auch klar geworden, wie rapide sich in vier Monaten die Weltlage verändere. Wenn ein Land da mitgestalten wolle, müsse es "eigentlich rund um die Uhr handlungsfähig sein".