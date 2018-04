12. April 2018, 17:34 Uhr Vor der Aufsichtsratssitzung Bei VW ist jetzt mit allem zu rechnen

Am Donnerstagabend kommt bei VW der Aufsichtsrat zusammen, um über die Zukunft des Konzerns zu debattieren.

Es wird gerade radikal umgebaut: Manager werden rausgeschmissen, andere gehen freiwillig, gleichzeitig soll die Lkw-Sparte zurück nach München ziehen.

Einige sprechen bereits vom "größten Umbau der Konzerngeschichte" - andere zweifeln daran, ob sich VW wirklich rundum erneuern kann.



Von Thomas Fromm und Max Hägler

Noch in den letzten Stunden, bevor der Aufsichtsrat von Volkswagen am Donnerstagnachmittag zusammenkam, sickerten die Nachrichten aus Wolfsburg heraus. Herbert Diess, der Matthias Müller an der Konzernspitze ablösen soll, wird noch mächtiger werden als gedacht - und soll neben dem Konzern und der Hausmarke Volkswagen auch noch die Marken Seat und Škoda leiten. Der Spanier Francisco Javier Garcia Sanz, seit Jahren Vorstand für Beschaffung, nebenbei Aufsichtsratschef beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und ein Vertreter der alten VW-Garde, ist zusammen mit Müller raus, und auch Finanzvorstand Frank Witter, wie Sanz ein alter Intimus von Müller und mit den Umbaumaßnahmen und dem neuen Chef Diess nicht wirklich einverstanden, könnte vielleicht das Weite suchen. Auch, wie es heißt, weil er sich selbst zu Höherem berufen gefühlt hatte.

Und, auch dieses: Die Nutzfahrzeugsparte des VW-Konzerns mit den Marken MAN und Scania zieht von Braunschweig weg und ist auf der Suche nach einem neuen Büro-Domizil in München, um von da aus in Ruhe an ihren Börsenplänen arbeiten zu können.

Rücktritte, Rausschmisse, Weggänge, Umzüge - so sieht es aus, wenn ein Großkonzern wie VW groß umbaut. Im dritten Jahr nach dem Dieselskandal ist bei dem Autobauer alles im Fluss. Wenn Vorstandschefs über Nacht stürzen können, mit dem Ex-Betriebsratssprecher Gunnar Kilian der engste Vertraute des obersten Arbeitnehmervertreters Bernd Osterloh Personalvorstand werden soll, andere Vorstände kommen und gehen und dabei noch die gesamte Struktur des Unternehmens zur Debatte steht - dann darf man mit allem rechnen. Vor allem mit heftigen Diskussionen.

Schon am frühen Nachmittag kam das Präsidium des Aufsichtsrats zusammen, dann die Anteilseigner - es gebe noch viel Gesprächsbedarf, heißt es. Für einen Konzern wie VW, in dem die Familien Porsche und Piëch, Politiker des Landes Niedersachsen und Betriebsräte das Sagen haben und nicht immer unbedingt einer Meinung sind, bedeutet das konkret: Es wird bis spät in die Nacht verhandelt. Und das eine oder andere könnte am Ende auch noch mal ganz anders kommen. Zum Beispiel die heftig diskutierte Aufteilung des Konzerns in sogenannte Markengruppen - sie war zumindest am Nachmittag noch nicht klar entschieden. Der künftige VW-Chef Diess wünscht sich eine Unterteilung in Alltags-, Sport- und Luxusmodelle, dazu die Lastwagen, die in einer eigenen Firma an die Börse gehen sollen. Andere sehen diese Pläne skeptisch.

Jeder hat seine Gründe, kritisch zu sein. Zum Beispiel der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Dass die VW-Nutzfahrzeugsparte ihren Hauptsitz von Braunschweig nach München verlagern will, muss dem Politiker aus Hannover ein Dorn im Auge sein. Es geht um Jobs, um Steuern und um Standortpolitik.

Aus Kreisen des Aufsichtsrats hieß es am Donnerstag, die Zentrale des unter dem Namen "Volkswagen Truck & Bus GmbH" firmierenden Geschäfts werde aus Weils Bundesland nach Oberbayern verlagert - darauf hätten sich die Arbeitnehmer und Arbeitgeber bereits geeinigt. Hier in München sollen dann nach SZ-Informationen Bereiche wie Finanzen, Marketing, Kommunikation, Strategie, Recht und Personal angesiedelt werden. In Södertälje, am schwedischen Stammsitz der Lkw-Schwester Scania, sollen dann Produktplanung, Forschung und Entwicklung sowie der Einkauf des Bereichs angesiedelt werden.