15. Juni 2018, 19:10 Uhr US-Strafzölle gegen China Aus dem Handelsstreit wird ein Handelskrieg

Trump verhängt Strafzölle von 50 Milliarden Dollar auf Waren aus China.

Aus China heißt es, man werde "umgehend reagieren und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um unsere legitimen Rechte und Interessen entschlossen zu schützen".

Es wird deutlich: Trump setzt auf Eskalation und zwar ohne Rücksicht auf jene Staaten, die zusammen mit den USA einmal den Westen bildeten.





Von Christoph Giesen , Peking, Alexander Hagelüken und Alexander Mühlauer , Brüssel

Frieden stand nur ganz kurz auf der Agenda von Donald Trump. Noch am Dienstag präsentierte er sich beim historischen Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un als Pfleger der Weltgemeinschaft. Am Freitag kehrte der amerikanische Präsident zu seinem Kerngeschäft zurück: Streit.

Wie im März angekündigt, verhängte Trump Strafzölle von 50 Milliarden Dollar auf Waren aus China. Er wirft der Wirtschaftsmacht in Fernost vor, systematisch das geistige Eigentum von US-Firmen zu verletzen. Trump will nicht nur das Handelsdefizit senken, er will auch den Plan Chinas torpedieren, die heimischen Zukunftsindustrien zu stärken. Betroffen von den amerikanischen Zöllen dürften vor allem Firmen sein, die Handys, Kameras oder Kühlschränke produzieren. Beim Haushaltsgerätehersteller Midea liegt der Exportanteil bei 40 Prozent, bei der Elektronikfirma TCL sogar um die 44 Prozent.

Hunderttausende Wanderarbeiter könnten arbeitslos werden

"Das ist jetzt die Eskalation", sagt Jens Südekum, Handelsexperte an der Universität Düsseldorf. Die USA haben bereits Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus China, Europa und anderen Regionen verhängt, allerdings sind diese Branchen vergleichsweise klein. Die Regierung in Peking kündigte umgehend Gegenmaßnahmen gegen die neuen US-Zölle an, die vom 6. Juli an einen Aufschlag von 25 Prozent auf 1100 Produkte bedeuten. In Brüssel ist die Sorge groß, dass Trump mit seiner Attacke einen globalen Handelskrieg auslöst, der auch Europa hart trifft.

Welche Auswirkungen haben Trumps Zölle direkt? So exportabhängig wie noch vor einigen Jahren ist Chinas Volkswirtschaft nicht mehr. Nur noch etwa 20 Prozent der Wirtschaftsleistung basieren auf Ausfuhren. Die meisten Firmen, die von den Zöllen der USA betroffen sind, produzieren in Südchina, im Perlflussdelta. Die Sorge dort ist vor allem eine soziale: Hunderttausende Wanderarbeiter könnten plötzlich arbeitslos werden.

Die USA müssen sich daher auf sofortige Vergeltung aus China einstellen. Man werde "umgehend reagieren und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um unsere legitimen Rechte und Interessen entschlossen zu schützen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag.

Schon im April hatte Peking eine Liste mit US-Exportprodukten im Wert von 50 Milliarden Dollar vorgelegt, bei deren Einfuhr künftig eine zusätzliche Abgabe von 25 Prozent fällig werden könnte. Die Vergeltungsmaßnahmen zielen auf US-Produkte aus industriellen ländlichen Regionen, wo viele Trump-Wähler leben. Auf deren Stimmen sind die Republikaner bei der Kongresswahl im Herbst angewiesen. Zu den Produkten gehören Soja, Rindfleisch, Baumwolle und Flugzeuge. Allein bei Soja machen die chinesischen Importe 14 Milliarden Dollar im Jahr aus.

Und der Konflikt könnte sich schnell weiten: Betroffen wären dann amerikanische Unternehmen. Wie das aussehen kann, hatte ein chinesisches Parteiblatt schon kurz nach Donald Trumps Wahlsieg skizziert: "Eine Charge von Boeing-Aufträgen würde durch Airbus ersetzt, amerikanische Autos und iPhones hätten es schwer in China." Welche Firmen im Fokus stehen, listete kürzlich die Volkszeitung, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei auf: Boeing, Apple, Intel, Qualcomm und Texas Instruments. Apple zum Beispiel setzt pro Quartal 18 Milliarden Dollar in China um - das entspricht 20 Prozent des weltweiten Absatzes. Boeing ist mit 13 Prozent des Umsatzes ähnlich abhängig.

Deutliche Zugeständnisse

Monatelang versuchten die Chinesen, mit Trumps Leuten zu verhandeln. Zuletzt war Peking bereit, deutliche Zugeständnisse zu machen und das Handelsdefizit mit den Vereinigten Staaten dramatisch zu senken. 70 Milliarden und mehr stehen im Raum. Chinesische Unternehmen könnten per Befehl von oben amerikanische Produkte ordern. Trotzdem verkündete Trump am Freitag die neuen Zölle. Es laufe im Handel seit Langem unfair. Zwar seien ihm die Freundschaft zu Präsident Xi Jinping und das Verhältnis zu China sehr wichtig. Dennoch sei die Situation nicht länger hinzunehmen. "China ist Trumps Hauptgegner", erklärt der Düsseldorfer Ökonom Südekum. "Das Handelsbilanzdefizit ist ja sein Fetisch". Drei Viertel des Leistungsbilanzdefizits der USA komme aus dem Handel mit China.

Beim Handel mit Europa ist die Situation anders. Zwar exportiert auch die EU deutlich mehr nach Amerika als umgekehrt. Gleichzeitig erzielen die USA bei Dienstleistungen und Unternehmensgewinnen vor allem ihrer Digitalkonzerne von Amazon bis Google einen großen Überschuss gegenüber Europa. Der Handel mit China dagegen sei "eine reine Einbahnstraße", sagt Südekum. "Trump ist besessen davon, dass die Jobs für alte weiße Männer in die amerikanischen Fabriken zurückkommen."

Gleichzeitig geht es dem US-Präsidenten offenbar auch um die industrielle Vorherrschaft in der Zukunft. So enthält die Strafzoll-Liste auch Hochtechnologie wie Satelliten, Halbleiter oder Batterien für selbstfahrende Autos. Diese Güter exportiert China noch kaum. "Das sind Präventivzölle. Der Zugang zum US-Markt wird präventiv blockiert", sagt Südekum.

Trump hatte in der Vergangenheit gefordert, die chinesische Regierung solle das Industrieprogramm "Made in China 2025" aufgeben. Im Jahr 2015 verkündet, ist dies die ehrgeizigste industriepolitische Agenda der Welt. Mit Hunderten Milliarden Dollar fördert der Staat in den kommenden Jahren die heimische Wirtschaft, um chinesische Weltmarktführer in etlichen Branchen zu schaffen, in der Medizintechnik genauso wie im Halbleiter- oder Autobau. In Washington, aber auch in Berlin oder in Paris stößt das auf Widerstand. Peking ist bei diesen Subventionen, anders als beim traditionellen Handel, bisher kaum zu Zugeständnissen bereit.