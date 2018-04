26. April 2018, 11:09 Uhr Handelspolitik Bundesregierung rechnet mit US-Zöllen ab Mai

Ein Stahlkocher der Salzgitter AG in Niedersachsen

Bisher gestand Washington den EU-Staaten Ausnahmen bei den Abgaben auf Stahl- und Aluminiumprodukte zu. Diese sollen nun aufgehoben werden, befürchten Regierungsvertreter.

Die US-Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe werden nach Einschätzung aus deutschen Regierungskreisen ab dem 1. Mai auch die Europäische Union treffen. Damit würden die Ausnahmen zugunsten der EU nicht verlängert.

"Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen", sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Donnerstag kurz vor Abflug von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Washington. Dort trifft sie am Freitag US-Präsident Donald Trump, der mit den Zöllen einen Handelsstreit entfacht hat.

Die US-Maßnahmen treffen bislang vor allem China. Die EU hofft eigentlich, dauerhaft von den neuen Zöllen ausgenommen zu werden. Merkel bevorzuge einen breiten Dialog mit den USA statt gegenseitiger Strafzölle, sagte der Regierungsvertreter weiter.

Merkel will bei US-Besuch eine Eskalation des Handelsstreits verhindern

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet nach Angaben vom Mittwoch in der nächsten Woche eine abgestimmte Position der EU zum weiteren Vorgehen. "Wir tun gut daran, jede Eskalation zu vermeiden", hatte Altmaier gesagt. Die EU sei derzeit dabei, ihre Position abzustimmen. "Wir haben eine Verantwortung dafür, dass ein unkontrollierter Wettbewerb um Zölle vermieden wird." Altmaier verwies darauf, dass es in Frankreich eine "kontroverse Debatte" darüber gebe, welche Verhandlungsangebote den USA gemacht werden sollten.

Bundeskanzlerin Merkel will bei ihren Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington eine Eskalation im Handelsstreit verhindern, wie Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt hatte. Altmaier sagte, es sei wichtig, dass es eine dauerhafte Ausnahmeregelung von den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium gebe. Die Bundesregierung setze sich ein gegen Protektionismus, bekräftigte Altmaier. Die Welthandelsorganisation WTO sei wichtiger denn je.

Trump hat sich mehrfach kritisch über die WTO geäußert. Mit einer Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO hatte sich die EU vor gut einer Woche mögliche Vergeltungszölle gegen die USA offen gehalten. In einem von der WTO veröffentlichten Dokument verlangte die Europäische Union offiziell den Start von Konsultationen mit der US-Regierung. Die EU könnte ihrerseits Schutzzölle auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder und Jeans verhängen.