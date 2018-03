15. März 2018, 03:24 Uhr US-Spielwarenmarkt Toys R Us muss einpacken

Der insolvente Spielwarenhändler findet offenbar keinen Käufer.

Angeblich werden schon Lieferanten nicht mehr bezahlt.

Gut 33 000 Arbeitsplätze in den USA sind betroffen.

Der Spielwarenhändler Toys R Us schließt oder verkauft nach einem Bericht der Washington Post alle 800 Filialen in den USA. Dies solle in einem Prozess geschehen und nicht auf einen Schlag. Betroffen sind dem Bericht zufolge 33 000 Arbeitsplätze. Eine Reaktion des Unternehmens dazu gab es zunächst nicht.

Toys R Us ist in Milliardenhöhe verschuldet und bemüht sich schon länger erfolglos um einen Käufer. Im September 2017, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, hatte Toys R Us in den USA bereits Gläubigerschutz beantragt und die Schließung von 180 Filialen angekündigt.

Das 60 Jahre alte Unternehmen hat Schwierigkeiten seine Schulden in Höhe von etwa acht Milliarden Dollar zu begleichen. Angeblich hat es bereits Zahlungen an seine Lieferanten eingestellt. Am Mittwoch hatte Toys R US angekündigt, alle Geschäfte in Großbritannien herunterzufahren.

Der Spielwarenhändler kämpft mit der Konkurrenz im Onlinehandels. In den USA sind Amazon und die Warenhauskonzerne Walmart und Target die größten Mitbewerber von Toys R Us. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, seine Filialen vernachlässigt zu haben. Sie böten weder ein besonderes Einkaufserlebnis noch unterdurchschnittliche Preise. Weltweit hat das Unternehmen etwa 64 000 Angestellte.