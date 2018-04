17. April 2018, 22:28 Uhr Maßnahme gegen Rassismus Starbucks schließt für einen Nachmittag 8000 Filialen

Mit der Ankündigung reagiert das Unternehmen auf einen Vorfall in einer Filiale in Philadelphia: Dort waren in der vergangenen Woche zwei Schwarze festgenommen worden, weil sich geweigert hatten, das Café zu verlassen.

Videos des Vorfalls wurden im Internet millionenfach angeschaut und geteilt.

Starbucks-Chef Kevin Johnson hat sich inzwischen entschuldigt und angekündigt, dass es nicht bei dem einmaligen Training bleiben werde.

Die amerikanische Café-Kette Starbucks ist nach der umstrittenen Festnahme von zwei Afroamerikanern in einer Filiale in Philadelphia um Schadensbegrenzung bemüht. Das Unternehmen kündigte an, dass es für etwa 175 000 Mitarbeiter ein Anti-Rassismus-Training anbieten will. Dafür sollen am Nachmittag des 29. Mai mehr als 8000 Filialen in Firmenbesitz geschlossen bleiben.

Am vergangenen Donnerstag waren in einer Starbucks-Filiale in Philadelphia zwei Schwarze festgenommen worden. Sie hatten darum gebeten, die Toilette in dem Lokal benutzen zu können. Das wurde ihnen verwehrt, da sie nichts bestellt hatten. Als sich die Männer daraufhin weigerten, das Café zu verlassen, riefen die Angestellten die Polizei. Kunden filmten die Festnahme und betonten, die beiden hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Ein Mann sagte, er sei mit ihnen verabredet gewesen und sie hätten auf ihn gewartet.

Die Afroamerikaner wurden nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach Angaben ihres Anwalts hatten sie sich zu einem geschäftlichen Treffen in dem Café verabredet. Bestellt hätten sie deshalb nichts, weil sie noch auf einen dritten Teilnehmer gewartet hätten.

Videos der Festnahme wurden Millionen Mal online angesehen. Der Bürgermeister von Philadelphia zeigte sich besorgt. Starbucks-Chef Kevin Johnson entschuldigte sich und kündigte an, dass das Unternehmen seine internen Regularien überarbeiten werde, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Johnson versicherte, das Anti-Rassismus-Seminar sei nur eine von mehreren Maßnahmen, die Starbucks gegen Diskriminierung ergreifen wolle. Gefordert sei "Engagement auf jeder Ebene unseres Unternehmens".