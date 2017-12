Feedback

Anders als 2016 kommen die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt in diesem Jahr nicht mehr alle aus den Vereinigten Staaten. Erstmals sind zwei chinesische Tech-Konzerne in das Ranking aufgestiegen, das die Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) jährlich erstellt. Platz 10 belegt aber noch ein Unternehmen aus den USA: Die Bank JPMorgan Chase & Co. 371 Milliarden Euro sind ihre Aktien ingesamt wert. Damit ist JPMorgan die wertvollste Bank an der Börse.