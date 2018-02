13. Februar 2018, 18:55 Uhr Übernahmen Männchen in der Werkstatt

Der französische Reifenkonzern Michelin kauft sich bei der Autoreparaturkette ATU mit ihren mehr als 2000 Werkstätten ein. Geht damit die lange Leidensgeschichte des deutschen Unternehmens zu Ende?

Von Uwe Ritzer

München - Selbst wenn er gewollt hätte, Jörn Werner hätte das Geschäft nicht verhindern können. Nun lobt der Chef der deutschen Autowerkstattkette ATU, was deren französische Eigentümer mit einem anderen französischen Unternehmen vereinbart haben: Mobivia verkauft 20 Prozent von ATU für 60 Millionen Euro an den Reifenkonzern Michelin. Werner lässt sich von den Öffentlichkeitsarbeitern beider Firmen dahingehend zitieren, dass der Einstieg von Michelin, bekannt durch die Werbefigur des Michelin-Männchens, "die Dynamik von ATU weiter stärken" werden, "so dass wir den Erwartungen unserer Kunden noch besser gerecht werden können."

Nun ist bei ATU eingedenk der vergangenen 15 Jahre prinzipiell Vorsicht angebracht, wenn neue (Mit)eigentümer auftauchen. Und damit auch versprochen wird, dass nun alles besser wird bei der mit gut 600 Filialen hierzulande, in Österreich und der Schweiz größten deutschen Autowerkstattkette. 1985 vom Unternehmer Peter Unger in Weiden in der Oberpfalz gegründet, erlebte ATU turbulente Zeiten. Private-Equity-Firmen kauften die Firma und legten ihr die Schulden aus der Übernahme auf. Hinzu kamen zum Teil hohe Mieten für viele Filialen, was im Zusammenspiel ATU an den Rand des Ruins brachte.

Im letzten Moment übernahm Ende 2016 der französische Konkurrent Mobivia ATU und verdoppelte sich damit zur größten markenunabhängigen Autoservice-Kette in Europa - mit 21 000 Beschäftigten in mehr als 2000 Werkstätten. Angeblich zahlten die Franzosen 225 Millionen Euro. Dass Michelin jetzt für ein Fünftel der Anteile 60 Millionen Euro auf den Tisch legt, wäre also für Mobivia ein gutes Geschäft.

Was es für ATU bedeutet, lässt sich noch nicht absehen. Außer dass Michelin ein Interesse hat, über ATU künftig mehr Reifen des eigenen Fabrikats zu verkaufen. Darin allerdings liegt ein Risiko für das deutsche Unternehmen, schließlich wirbt ATU damit und profitiert davon, an keine Marke gebunden zu sein und den Kunden dementsprechend unabhängig beraten zu können. Das gilt bislang auch für das bei ATU umfangreiche Geschäft mit Reifen. Erklärtes Ziel von Michelin ist es aber, über das ATU-Netz mehr Pneus als bisher in Deutschland zu verkaufen. Ein ATU-Sprecher betont jedoch, auch in Zukunft werde man selbstverständlich ein Multimarkenhändler bleiben und auch andere Reifenfabrikate im Sortiment führen.

Mit der Übernahme durch Mobivia war die ATU "auf einen Schlag wieder profitabel und schuldenfrei", wie Firmenchef Werner damals sagte. Was aber noch nichts über das Tagesgeschäft aussagt, denn da tritt ATU auf der Stelle. Im Geschäftsjahr 2016/17 stieg der Umsatz um marginale 0,1 Prozent auf knapp unter einer Milliarde Euro. Obendrein steckt die Firma in einem Strukturwandel. Ihre Angebote sollen digitaler werden, die Kunden sollen etwa via Smartphone einen Werkstatttermin buchen oder neue Ersatzteile kaufen können.

Werner will in die Digitalisierung einen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Zugleich soll an anderer Stelle gespart werden, weshalb ATU bis 2020 insgesamt 300 Stellen in der Zentrale in Weiden und den fünf deutschen Regionalzentren streichen will. Das würde bedeuten, dass in der Verwaltung etwa jede dritte Stelle wegfällt. Ohne betriebsbedingte Kündigungen, so der Vorsatz. Personal aufgebaut werden soll umgekehrt in den Werkstätten selbst; Automechaniker und Mechatroniker werden für manche Standorte gesucht.

Der neue Minderheitseigner Michelin, so heißt es, sei in Sachen Digitalisierung bereits weit und kenne obendrein den deutschen Markt. 8600 der insgesamt 111 700 Beschäftigten des Konzerns mit Sitz in Clermont-Ferrand arbeiten in Deutschland. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen 22 Milliarden Umsatz, ein Plus von fünf Prozent. Das operative Ergebnis ging jedoch um sechs Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zurück.