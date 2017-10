3. Oktober 2017, 11:10 Uhr Tesla Tesla enttäuscht beim Model 3









Der E-Autohersteller Tesla kommt bei seinem ersten Fahrzeug für die Massen, dem Model 3, langsamer voran als erhofft.

Im dritten Quartal produzierte das Unternehmen nur 260 Fahrzeuge. Gründer Elon Musk hatte im Juli angekündigt, allein im September 1500 Autos herstellen zu wollen.

Genau drei Monate ist es her, da schickte Tesla-Gründer Elon Musk eine euphorische Nachricht in die Welt. Mehr als 1500 Elektro-Fahrzeuge vom Typ Model 3 sollten schon im September die Werkshallen verlassen, kündigte er damals an. Am Montag hat Musk nun tatsächliche Zahlen präsentiert, die allerdings erheblich kleiner ausfallen.

Tesla hat im dritten Quartal gerade einmal 260 Exemplare seines Hoffnungsträgers produzieren können. Das Unternehmen macht Engpässe in der Produktion dafür verantwortlich, die man "kurzfristig" in den Griff bekommen möchte. Musk will die Produktion des Model 3 schon im Dezember auf monatlich 20 000 Fahrzeuge hochfahren. Im kommenden Jahr sollen eine halbe Million Autos die Werkshallen verlassen. Die Aktie reagierte auf die enttäuschenden Zahlen mit Verlusten von zeitweise 1,5 Prozent, später erholte sie sich wieder. Musk hatte mehrfach angedeutet, dass die Produktion des Model 3 eine große Herausforderung wird.

Zeitweise war Tesla schon mehr wert als General Motors

Die Erwartungen an das Unternehmen sind riesig. Mehr als 500 000 Kunden haben ein Model 3 vorbestellt. Mit dem Fahrzeug will Tesla erstmals ein Elektroauto für den Massenmarkt herstellen. Das Model 3 ist schon zu Preisen ab 35 000 Dollar erhältlich, etwa die Hälfte vom Startpreis eines Model S. Die Hoffnungen auf das Model 3 haben wesentlich dazu beigetragen, dass der Börsenkurs des Unternehmens allein in diesem Jahr um 60 Prozent gestiegen ist.

Zeitweise war Tesla mehr wert als die größten Autohersteller der USA. Am 10. April überholte Tesla sogar den bis dato wertvollsten Autokonzern des Landes, General Motors (GM). Warum dieses Ereignis so viele Schlagzeilen machte, verrät auch ein Blick auf die Größenordnungen: Tesla produzierte im vergangenen Jahr 84 000 Autos, General Motors mehr als zehn Millionen - das 120-fache. Dennoch ließen sich Anleger eher von der Aufbruchstimmung bei Tesla mitreißen, statt auf Konzerne wie GM zu vertrauen, die ihr Geld noch immer mit Verbrennungsmotoren verdienen.

Doch auch die etablierten Autokonzerne machen inzwischen mehr Tempo bei Elektroautos. So kündigte General Motors am Montag an, innerhalb von fünf Jahren 20 neue E-Auto-Modelle und Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf den Markt bringen zu wollen. Ford gab bekannt, ein Team für die weltweite Entwicklung von E-Autos zusammengestellt zu haben. Dieses solle "nicht kleckern, sondern klotzen" und schnell Entscheidungen treffen.